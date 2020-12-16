"Метинвест" завершил экопроект по реконструкции аглофабрики на ММК им. Ильича более чем на $160 млн

Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", завершил один из крупнейших экологических проектов в истории независимой Украины – реконструкцию аглофабрики, инвестиции в которую составили более $160 млн.

Как сообщил генеральный директор ММК Тарас Шевченко в ходе виртуального пресс-тура на Мариупольский меткомбинат им. Ильича в среду, масштабная экологическая модернизация аглофабрики продолжалась более семи лет, и сегодня проект завершен.

В пресс-релизе к мероприятию констатируется, что аглофабрика ММК им. Ильича – крупнейшая в Европе. На аглофабрике производится агломерат для выплавки чугуна. Аглофабрика состоит из двух отделений: шихтоподготовки, где принимают сырье и готовят его к процессу спекания, и отделения агломерации, где и происходит спекание. Отделение агломерации включает 12 агломашин, имеющих зоны спекания и охлаждения. Площадь зоны спекания, а именно по ней определяют масштабы фабрики, составляет более 1 тыс. кв. м, максимальный объем производства – более 13 млн тонн агломерата в год.

До последнего времени на аглофабрику приходилось 80% всех выбросов предприятия и до 40% выбросов пыли в Мариуполе. Сегодня ни одна труба аглофабрики не дымит, а уровень выбросов приведен к европейским стандартам. После поэтапного ввода в эксплуатацию всех новых фильтров, выбросы пыли снизятся на 90%, выбросы серы – на 46%. В целом же, благодаря проекту реконструкции очистных сооружений аглофабрики, выбросы пыли в Мариуполе сократятся на треть.

Главным поставщиком оборудования и технологий выступила итальянская компания Termokimik Corporation, генподрядчик проекта – "Метинвест-Инжиниринг".

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что данным проектом группа в очередной раз доказала, что умеет держать слово.

"За последние годы нам выпало немало испытаний, но мы продолжали шаг за шагом модернизировать оборудование аглофабрики, вкладывая в него немалые средства, потому что знали, как это важно для жителей Мариуполя. Ни кризис, ни коронавирус не помешали нам выполнить реконструкцию в обещанные сроки. Я благодарен всем, кто работал над этой без преувеличения исторической модернизацией все эти годы. Теперь аглофабрика на комбинате им. Ильича не только крупнейшая в Европе, но еще и самая экологичная и современная", - подчеркнул топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

Техническое решение проекта предусматривает создание сложной двухступенчатой системы очистки газов. Первая ступень – грубая очистка от пыли с помощью современных циклонов Hurriclone. Они улавливают крупные частицы пыли, чтобы повторно использовать ее в производстве. Вторая ступень – доочистка газа от пыли и соединений серы в мощных рукавных фильтрах, позволяющих снизить выбросы пыли более чем в десять раз.

"Нормативы предусматривали уровень выбросов пыли аглофабрики до 300 мг/куб. м, а наши газоочистки сейчас обеспечивают 15-20 мг/куб. м при установленных украинским законодательством 50 мг/куб. м", - пояснил руководитель проекта модернизации аглофабрики Андрей Панченко.

Специалисты компании "Метинвест-Инжиниринг" поэтапно построили комплексы двухступенчатой очистки аглогазов от зон спекания и охлаждения всех 12 агломашин. Современная система газоочистки на аглофабрике уже работает. В то же время в зоне охлаждения аглокорпуса №1 продолжаются работы по модернизации электрофильтров "Спейк" и монтажу двух рукавных фильтров, которые завершатся в 2021 году. Это дополнительные обязательства, которые взял на себя комбинат.

Генеральный директор ММК им. Ильича Тарас Шевченко отметил, что аглофабрика действительно остро нуждалась в модернизации, и в группе "Метинвест" приняли своевременное решение.

"Снижение экологической нагрузки – одна из приоритетных задач, которую перед нами ставит "Метинвест". Но самое главное, что такие непростые задачи всегда подкреплены финансами и специалистами. Сегодня трубы аглофабрики больше не дымят. Наша следующая цель – доменный передел, и мы также ее обязательно выполним", - сказал Шевченко.

Пресс-служба компании на поминает, что когда проект вышел на финишную прямую, в мире разразилась пандемия коронавируса. Во время пусконаладочных работ специалисты итальянской Termokimik Corporation должны были установить программное обеспечение, а также провести холодную и горячую прокрутку оборудования аспирационной системы. Но МИД отозвал всех зарубежных специалистов, работающих в Украине, и в начале весны итальянцы вынуждены были спешно покинуть страну. Итальянское правительство объявило жесткий карантин и закрыло офисы промышленных компаний, включая Termokimik.

К середине лета вирус немного утих, и послабление карантина таки позволило поставить точку в модернизации аглофабрики. Итальянские специалисты вернулись в Украину, чтобы закончить отладку оборудования и завершить проект в обещанные жителям Мариуполя сроки.

Экологическая модернизация аглофабрики стартовала в конце 2012 года. Тогда началась проработка основных технических решений по системам газоочисток и разработка проектно-сметной документации. А в 2014 году Метинвест и Termokimik заключили договор на поставку основного технологического оборудования. Это и стало стартом активной фазы реализации проекта.

ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".