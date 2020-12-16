На цифровизацию Украины в бюджете-2021 выделено 1,8 млрд грн
Финансирование сферы цифровой трансформации в Украине в 2021 году составит 1,789 млрд грн, в том числе 500 млн грн на подключение к интернету 6 тыс. объектов в селах и 602 млн грн - на Национальную программу по информатизации.
Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, такие показатели заложены в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год", принятый парламентом во вторник.
"Цифровизация - эффективно. Мы это доказали немногим более чем за год существования министерства. Это выгодная инвестиция для Украины, которая будет способствовать созданию самой удобной страны в мире", - сказал вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Из указанных средств 340 млн грн будет направлено на:
- развитие мобильного приложения и портала "Дия" (оцифровка 200 самых популярных госуслуг для граждан и бизнеса);
- развитие базовых государственных реестров (планируется создание единой реестровой платформы и запуск полноценного реестра народонаселения, модернизация и наполнение государственного реестра прав, реестра объектов недвижимости, реестра адресов);
- запуск специального правового режима "Дия.Сity" в первом полугодии 2021 года;
- развитие электронных доверительных услуг электронной идентификации.
- развитие национальной образовательной платформы "Дия.Цифровое образование";
- развитие электронного документооборота в госорганах и системы электронного взаимодействия "Трембита";
- раскрытие приоритетных наборов данных, имеющих мощный антикоррупционный и экономический эффект.
Также 500 млн грн в бюджете заложено на подключение к скоростному фиксированному интернету около 6 тыс. социальных объектов в селах.
Еще 602 млн грн будут направлены на Национальную программу по информатизации, в рамках которой будут реализовываться проекты цифровой трансформации в сферах здравоохранения и социальной защиты, образования, градостроительства, экологии и др.
Минцифры также продолжит развивать сферу административных услуг - на расширение сети ЦПАУ предусмотрено 231 млн грн.
По словам Федорова, в следующем году Минцифры продолжит переводить государственные услуги в онлайн, налаживать работу государственных реестров, покрывать страну доступом к высокоскоростному интернету, создавать специальный правовой режим для IT и развивать электронные доверительные услуги.