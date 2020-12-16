ЕБА сообщает о сложностях получения оплаченных акцизных марок из-за ограничений налоговой

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) сообщает о сложностях получения оплаченных заранее новых марок акцизного налога для алкогольных напитков, поскольку Государственная налоговая служба установила правило выдавать только кратное 500 количество марок.

"По информации членов комитета импорта и торговли алкогольными напитками ЕБА Госналоговая установила правило, по которому компания может получить только количество марок, кратное 500 штукам. Кроме того, только такое количество марок старого образца подлежит утилизации", - указала ЕБА в релизе в среду.

Эксперты ассоциации подчеркивают, что компании не получили свыше 6 млн шт. новых марок на сумму около 1 млн грн, которые были оплачены ранее.

В ассоциации напомнили, что Кабмин постановлением от 12 февраля этого года ввел новые виды марок акцизного налога для алкогольных напитков отечественного и импортного образца. При этом полиграфкомбинат "Украина" обязан изготовить, бесплатно обменять и доставить продавцу до 31 августа этого года марки акциза нового образца в соответствии с количеством принятых для уничтожения марок предыдущего образца от такого продавца марок.

В ЕБА подчеркивают, что установленное налоговой ограничение не соответствует требованиям правительственного постановления и ставит покупателей марок в невыгодное финансовое положение.

"Ведь таким образом уменьшается количество марок предыдущего образца, которое должно быть обменено на новые марки. Кроме того, даже если компаниям не нужно количество в 500 штук, а например, всего лишь 300 штук, они все равно должны покупать 500 штук, а каждая марка стоит 19 копеек", - указала ЕБА.

"Более того, как сообщают представители бизнеса, по состоянию на данный момент марки нового образца выданы не были взамен возвращенных марок акцизного налога предыдущего образца. Такая ситуация может негативно повлиять на процессы производства и оборота алкогольных напитков, приведет к уменьшению платежей в государственный бюджет", - добавили в ассоциации.

Европейская Бизнес Ассоциация призвала выдать оплаченные марки нового образца за которые уже уплачены, чтобы у компаний было возможность продолжать нормальную работу.