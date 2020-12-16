Экономика

10:56 16.12.2020

Госбюджет-2021 предусматривает увеличение финансирования Минспорта в 2,7 раза

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Госбюджет-2021 предусматривает увеличение финансирования Минспорта в 2,7 раза

Государственный бюджет на 2021 год предусматривает увеличение финансирования Министерства молодежи и спорта в 2,7 раза (до 7,76 млрд грн) по сравнению с 2020 годом.

"В следующем году расходы на развитие отечественного спорта, молодежной политики и политики по национально-патриотическому воспитанию вырастут в 2,7 раза по сравнению с показателями текущего года, для чего в проекте Государственного бюджета на 2021 год учтены средства в сумме 7,76 млрд грн ", - говорится в сообщении пресс-службы Минспорта.

В частности, на реализацию молодежной политики и национально-патриотическое воспитание предусмотрено 75,2 млн грн, на развитие научных исследований и спортивной медицины – 42,9 млн грн, на подготовку и участие украинских спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх в 2021 году, подготовку к зимним Олимпийским, Паралимпийским играм – 2,8 млрд грн, на спорт лиц с инвалидностью – 777,2 млн грн, на развитие физической культуры и спорта и спорта высших достижений – 2,4 млрд грн и на спортивную инфраструктуру – 1,6 млрд грн.

Теги: #минспорта #госбюджет
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