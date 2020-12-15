Экономика

21:03 15.12.2020

Спотовая цена газа в Европе сохранила заряд роста, достигла $216/тыс. куб. м - максимума за 22 месяца

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Спотовая цена газа в Европе сохранила заряд роста, достигла $216/тыс. куб. м - максимума за 22 месяца

Спотовая цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой в среду выросла до $216,5 за тысячу кубометров по сравнению с предыдущим локальным максимумом в $209 на торгах с поставкой во вторник.

Это максимальное значение за последние 22 месяца - с 8 февраля 2019 года.

Газ уверенно дорожает вопреки погодному тренду - в ближайшие две недели в Европе прогнозируется оттепель с возвращением к морозам только в последние дни года. И это грозит спотовым ценам заметной коррекцией. Тем не менее, очередной торговый день пока принес лишь новый резкий рост.

Достигнутые ценовые значения также выше (до полутора раз) цен контрактов "Газпрома" , что повышает конкурентоспособность российского газа на рынке и может привести к увеличению объема поставок.

Европа в декабре 2020 года активнейшим образом расходует запасы газа из подземных хранилищ. Динамика отборов за первые 14 дней говорит, что по итогам месяца из ПХГ может быть отобрано до 19 млрд куб. м газа, что станет вторым результатом за историю после рекорда января 2017 года (24 млрд куб. м).

В период закачки газа в ПХГ Европы в этом году (с апреля по октябрь) средняя цена на споте сложилась на уровне $82 за тысячу кубометров (минимум $34, максимум $168). Отношение цен закачки к текущей ценой на рынке создает для владельцев запасов сильные стимулы для вывода этого газа на рынок с фиксацией двукратной, а то и трехкратной прибыли.

На данный момент уровень заполненности ПХГ Европы достиг 80,28%, что несколько превосходит средний показатель за предыдущие пять сезонов (77,16%).

Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в декабре 2020 года снижается по отношению к декабрю 2019 года на 36%. Примерно такая же динамика свойственна всему четвертому кварталу 2020 года (-30% в октябре и -39% в ноябре).

Растут цены на СПГ в Азии - фьючерс на спотовый СПГ-индекс JKM на январь 2021 год составляет $291 за тысячу кубов, а на февраль - $379.

Теги: #газ #спот #европа #цена
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