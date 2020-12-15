Госбюджет-2021 является сбалансированным и реалистичным - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что принятый парламентом во вторник вечером государственный бюджет на 2021 год является сбалансированным и реалистичным для исполнения.

"Государственный бюджет на 2021 год - принят! В зале парламента документ поддержали 289 народных избранников. Бюджет-2021 - это бюджет возможностей для развития нашей страны, сбалансированный и реалистичный для исполнения. Теперь новосформированные громады могут приступить к формированию собственных смет. Ведь с 1 января именно люди в громадах должны решать, на что тратить деньги", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.