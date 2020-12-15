Экономика

18:27 15.12.2020

Рада приняла госбюджет-2021 289 голосами

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Рада приняла госбюджет-2021 289 голосами

Верховная Рада поддержала в целом государственный бюджет на 2021 год (законопроект 4000) с дефицитом 5,5% ВВП, "за" проголосовали 289 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", фракция "Слуга народа" поддержала госбюджет 225-ю голосами. Вместе с тем один член фракции - Лада Булах - воздержалась при голосовании, еще трое – Ирина Верещук, Александр Дубинский и Роман Бабий – не голосовали, а 17 отсутствовали.

Группа "Довира" из 20 депутатов поддержала госбюджет единогласно, а группа "За майбутне" отдала за него 21 из 24-х возможных голосов.

В "Батькивщине" госбюджет-2021 поддержали 12 депутатов, а еще столько же отсутствовали в зале при голосовании.

Также преимущественно положительным было голосование за госбюджет со стороны внефракционных парламентариев: 11 голосов "за" из 18-ти (против проголосовал Гео Лерос, Юлия Свитличная не голосовала и пять депутатов отсутствовали во время голосования).

В то же время три фракции не поддержали проект госбюджета-2021. Так, 11 депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" проголосовали против, 16 членов данной фракции не проголосовали вообще, двое воздержались и 15 отсутствовали во время принятия документа.

"Европейская солидарность" дала 25 голосов "против", и два члена фракции не голосовали. Во фракции "Голос" 13 депутатов воздержались от голосования за госбюджет, один проголосовал против (Андрей Шараськин) и шестеро отсутствовали в зале заседаний ВР во время голосования.

В то же время ресурсный законопроект с поправками в Налоговый кодекс из бюджетного пакета (4101-д), остается нерассмотренным во втором чтении и отсутствует в повестке пленарных заседаний парламента на этой неделе.

При этом законопроект о госбюджете во вторник предварительно рассмотрел на срочном заседании комитет по вопросам бюджета в связи с принятием в сопутствующем законе поправки о зачислении в 2021 году 13,44% акцизного налога на топливо в общий фонд бюджетов местного самоуправления (законопроект 4100-д).

Как указано в сопроводительных документах к законопроекту, для сбалансирования законопроекта о госбюджете на 2021 год в связи с указанной нормой комитет предложил сократить спецфонд на 8 млрд грн, а также сократить расходы на программу по развитию автодорог государственного значения на 5,5 млрд грн и в то же время увеличить на 1,2 млрд грн расходы на программу выполнения долговых обязательств по заимствованиям под госгарантии на развитие автодорог общего пользования.

В то же время предусматривается сокращение на 3,2 млрд грн расходов по бюджетной программе субвенций госбюджета местным бюджетам на финансирование строительства, реконструкции, ремонта и содержание автодорог.

Как отметил глава Минфина Сергей Марченко с трибуны парламента, доходы госбюджета на следующий год определены в размере 1,092 трлн грн, что на 21 млрд грн больше по сравнению с редакцией к первому чтению, расходы - 1,347 трлн грн. Расходы ко второму чтению увеличены на 13,5 млрд грн.

Отвечая на вопросы народных депутатов с трибуны Верховной Рады, Марченко подчеркнул, что сектор безопасности и обороны был единственным, который при секвестре государственного бюджета не был секвестрирован. Поэтому нет никаких оснований говорить об уменьшении расходов на оборонную сферу.

Он также добавил, что перед вторым чтением удалось сократить расходы на Офис президента. "Я ответственно заявляю, что между первым и вторым чтением расходы на Офис президента Украины были сокращены на 273 млн грн. Это вам ответ на ваши вопросы".

Министр финансов отметил, что расходы на прокуратуру, ГБР, НАБУ и другие государственные организации устанавливаются согласно законам, принятым парламентом. А потому являются обязательными для выполнения Кабинетом министров.

"И там обеспечены определенные уровни социальных гарантий, выплат, в том числе и указанным категориям работников. Мы выполняем закон в той мере, в которой есть бюджет на эти возможности", - заявил Марченко.

 

Теги: #госбюджет #рада
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