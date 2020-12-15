Daimler, Iveco, Volvo, OMV и Shell будут продвигать перевод грузового автотранспорта на водород

Пять европейских компаний - Daimler Truck AG, IVECO, OMV, Shell и Volvo Group - объявили о совместном проекте H2Accelerate (H2A), нацеленном на организацию автомобильных грузовых перевозок на водородном топливе, сообщили участники проекта.

H2Accelerate - это соглашение о сотрудничестве, согласно которому партнеры намерены добиваться общественной поддержки финансирования ранних предкоммерческих проектов, чтобы активировать рынок на пути к массовому его развертыванию; доносить информацию о технической и коммерческой эффективности крупномасштабных грузовых перевозок на водородном топливе; заручиться поддержкой политиков и регуляторов.

Daimler Truck в сентябре представила концепт грузовика на топливных элементах с жидким водородом Mercedes-Benz GenH2 Truck. Производитель ожидает, что автомобиль сможет пройти до тысячи километров на одной заправке. Испытания автомобиля с участием клиентов намечены на 2023 год с началом серийного производства во второй половине десятилетия.

В ноябре Volvo Group и Daimler Truck AG подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия по разработке, производству и коммерциализации систем водородных топливных элементов. Daimler Truck также договорился с Linde о разработке технологии заправки переохлажденным жидким водородом (sLH2), которая будет использована в серийной версии грузовика GenH2 Truck.