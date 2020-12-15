Экономика

15:43 15.12.2020

Daimler, Iveco, Volvo, OMV и Shell будут продвигать перевод грузового автотранспорта на водород

1 мин читать
Daimler, Iveco, Volvo, OMV и Shell будут продвигать перевод грузового автотранспорта на водород

Пять европейских компаний - Daimler Truck AG, IVECO, OMV, Shell и Volvo Group - объявили о совместном проекте H2Accelerate (H2A), нацеленном на организацию автомобильных грузовых перевозок на водородном топливе, сообщили участники проекта.

H2Accelerate - это соглашение о сотрудничестве, согласно которому партнеры намерены добиваться общественной поддержки финансирования ранних предкоммерческих проектов, чтобы активировать рынок на пути к массовому его развертыванию; доносить информацию о технической и коммерческой эффективности крупномасштабных грузовых перевозок на водородном топливе; заручиться поддержкой политиков и регуляторов.

Daimler Truck в сентябре представила концепт грузовика на топливных элементах с жидким водородом Mercedes-Benz GenH2 Truck. Производитель ожидает, что автомобиль сможет пройти до тысячи километров на одной заправке. Испытания автомобиля с участием клиентов намечены на 2023 год с началом серийного производства во второй половине десятилетия.

В ноябре Volvo Group и Daimler Truck AG подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия по разработке, производству и коммерциализации систем водородных топливных элементов. Daimler Truck также договорился с Linde о разработке технологии заправки переохлажденным жидким водородом (sLH2), которая будет использована в серийной версии грузовика GenH2 Truck.

Теги: #грузоперевозки #водород
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:19 08.12.2020
Украина подготовит Концепцию развития водородной энергетики, рассчитывает на сотрудничество с Германией – Шмыгаль

Украина подготовит Концепцию развития водородной энергетики, рассчитывает на сотрудничество с Германией – Шмыгаль

17:50 03.12.2020
Enel и Eni запустят два проекта производства "зеленого" водорода

Enel и Eni запустят два проекта производства "зеленого" водорода

13:10 22.10.2020
Грузоотправители считают целесообразным внедрить госпрограмму по поддержке нацпроизводителя вагонов с участием всех заинтересованных сторон

Грузоотправители считают целесообразным внедрить госпрограмму по поддержке нацпроизводителя вагонов с участием всех заинтересованных сторон

13:03 22.10.2020
"Укрзализныця" обратится к правоохранителям по поводу подделки обвинительного письма якобы "от лица грузоотправителей"

"Укрзализныця" обратится к правоохранителям по поводу подделки обвинительного письма якобы "от лица грузоотправителей"

12:33 24.09.2020
"Энергоатом" и "Нафтогаз" договорились о совместной реализации водородных проектов

"Энергоатом" и "Нафтогаз" договорились о совместной реализации водородных проектов

10:47 27.08.2020
Новый глава "Укрзализныци" за внедрение единого грузового тарифа и приватизацию непрофильных активов

Новый глава "Укрзализныци" за внедрение единого грузового тарифа и приватизацию непрофильных активов

19:50 05.08.2020
Компаниии "Н2" и Yom Capital Ltd проявляют интерес к строительству водородного завода в Украине – Минэнерго

Компаниии "Н2" и Yom Capital Ltd проявляют интерес к строительству водородного завода в Украине – Минэнерго

12:48 27.07.2020
Украина рассмотрит вопрос строительства завода по производству водорода – глава Минэнерго

Украина рассмотрит вопрос строительства завода по производству водорода – глава Минэнерго

12:56 23.07.2020
Регулярное контейнерное сообщение через РФ налаживается между КНР и Украиной

Регулярное контейнерное сообщение через РФ налаживается между КНР и Украиной

12:33 21.07.2020
Кулеба: Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в частности. в Германию

Кулеба: Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в частности. в Германию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Стоимость проезда в маршрутках Киева вырастет до 12 грн в I кв.-2021 - "Трансгрупп"

Рада поддержала во 2-м чтении проект изменений в Бюджетный кодекс - 311 "за"

Безосновательные обвинения ОГХК о якобы поставках продукции на оккупированные территории имеют целью срыв приватизации предприятия - ФГИ

"Интерпайп" назначил своим руководителем экс-гендиректора "ArcelorMittal Кривой Рог", нынешний гендиректор станет главой совета директоров компании

НБУ признал неплатежеспособным Мисто Банк Фурсина

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ исключил из госреестра финучреждений три компании по их инициативе

Урожай зерновых в Украине в 2020 году составил 65,4 млн тонн – Минэкономики

Boeing усилил проверку самолетов 787 Dreamliner после нового дефекта

Boeing усилил проверку самолетов 787 Dreamliner после обнаружения новых дефектов

Стоимость проезда в маршрутках Киева вырастет до 12 грн в I кв.-2021 - "Трансгрупп"

Рада поддержала во 2-м чтении проект изменений в Бюджетный кодекс - 311 "за"

Гривня до конца 2020г. будет оставаться на уровне 28 грн/$1 и в І пол.-2021 укрепится до 27,5 грн/$1 - прогноз ICU

Черноморская кольцевая магистраль пока имеет мало шансов на реализацию - ЧБТР

ЧБТР настаивает на соблюдении Украиной условий меморандума с производителями "зеленой" энергии

Безосновательные обвинения ОГХК о якобы поставках продукции на оккупированные территории имеют целью срыв приватизации предприятия - ФГИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА