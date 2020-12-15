Экономика

15:03 15.12.2020

Урожай зерновых в Украине в 2020 году составил 65,4 млн тонн – Минэкономики

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Урожай зерновых в Украине в 2020 году составил 65,4 млн тонн – Минэкономики

Украинские сельхозпроизводители в 2020 году намолотили 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 15,3 млн га, такие оперативные данные областей об итогах уборочной кампании озвучил во вторник глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Согласно сообщению на сайте министерства, в частности, собрано 25,1 млн тонн пшеницы с 6,6 млн га и 29,8 млн тонн кукурузы с 5,3 млн га.

По данным Государственной службы статистики, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018-м - 70,1 млн тонн), из которых 28,3 млн тонн – пшеница (24,6 млн тонн) и 35,9 млн тонн – кукуруза (35,8 млн тонн годом ранее).

Теги: #зерновые #урожай
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