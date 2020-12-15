Экономика

14:11 15.12.2020

Boeing усилил проверку самолетов 787 Dreamliner после обнаружения новых дефектов

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Boeing усилил проверку самолетов 787 Dreamliner после обнаружения новых дефектов

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. расширил проверки новых самолетов 787 Dreamliner после обнаружения еще одного производственного дефекта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей отрасли и правительства.

По данным издания, как инженеры Boeing, так и американские регуляторы в сфере воздушной безопасности сходятся во мнении, что выявленная проблема не представляет собой непосредственной угрозы безопасности полетов. Однако, по словам одного из собеседников WSJ, это, вероятно, заставит Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) усилить проверки в сфере контроля качества, которые были начаты ранее в этом году в связи с другими дефектами.

Из-за необходимости более тщательной проверки, которая затрагивает весь фюзеляж самолетов, а не только отдельные фрагменты хвостовой части, проведение инспекций занимает больше времени, чем предполагалось ранее, говорят собеседники газеты. Это также объясняет, почему Boeing не сумел поставить клиентам ни одного самолета Dreamliner в ноябре.

За исключением мая 2020 года, когда заводы авиаконцерна были временно закрыты из-за пандемии COVID-19, эта модель поставлялась бесперебойно с 2013 года, свидетельствует анализ данных о поставках.

Еще в начале декабря Boeing объявил о задержках с проведением инспекций и с поставками новых самолетов Dreamliner без указания причин.

Как отмечает WSJ, дефект, о котором идет речь, заключается в неравномерно гладкой поверхности углеродно-композитного фюзеляжа лайнеров 787. Изначально неровности обнаруживались инженерами Boeing в хвостовой части самолета, но в ходе проводившихся за последний год проверок их начали находить и в других частях фюзеляжа.

По словам представителя Boeing, подобнее неровности могут привести к возникновению крошечных зазоров между секциями фюзеляжа, что повлечет за собой преждевременное старение конструкции и потребует обширного ремонта.

Котировки акций Boeing поднимаются на 0,7% в ходе предварительных торгов во вторник. Капитализация компании с начала текущего года упала почти на 30%.

Теги: #проверка #самолеты #boeing
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