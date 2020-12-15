Экономика

14:06 15.12.2020

Стоимость проезда в маршрутках Киева вырастет до 12 грн в I кв.-2021 - "Трансгрупп"

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Стоимость проезда в маршрутках Киева вырастет до 12 грн в I кв.-2021 - "Трансгрупп"

Стоимость проезда в маршрутных такси в январе-марте 2021 года в столице и области может вырасти минимум до 12 грн, прогнозирует транспортная компания "Трансгрупп" (Киев).

В настоящее время средняя стоимость проезда в столичных маршрутках составляет 8 грн, при этом компании, обслуживающие порядка 15 маршрутов, выставили цену ниже рыночной, но с 15 декабря они также решили сравнять стоимость проезда с общерыночной,сообщил директор компании "Трансгрупп" Владимир Назаренко в ходе онлайн-брифинга 14 декабря.

По его словам, стоимость проезда в маршрутках Киева и Киевской области может вырасти минимум до 12 грн в первом квартале 2021 года, когда запланировано ужесточение карантина.

При этом Назаренко подчеркнул, что до начала второй волны локдауна 8 января перевозчики не планируют поднимать цены.

"А кто выйдет и выживет после локдауна, это уже будем видеть, кто сможет выехать, кто не сможет, и дальше будет решаться, какая будет цена (…) Стоимость может вырасти как минимум до 12 грн. В первом квартале следующего года можно ожидать каких-то изменений в плане стоимости проезда в общественном транспорте", - заявил директор "Трансгрупп".

Он добавил, что пассажиропоток в маршрутках в текущем году упал в среднем на 40%. Так, в январе-октябре пассажирооборот предприятий транспорта составил 41,8 млрд пассажиров на квадратный километр, или 46,3% от объема 10 мес.-2019.

"Я думаю, что перед локдауном транспортные компании обратятся к городу, чтобы согласовать график перевозок и уменьшение количества подвижного состава, работающего на маршрутах. Потому что если оставить все как есть, компании точно обанкротятся", - подчеркнул Назаренко.

Он отметил, что прогнозирует существенное сокращение пассажиропотока во время локдауна, что крайне негативно отразится на работе перевозчиков.

Теги: #киев #маршрутки #прогноз #подорожание
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