Экономика

13:45 15.12.2020

Рада поддержала во 2-м чтении проект изменений в Бюджетный кодекс - 311 "за"

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Рада поддержала во 2-м чтении проект изменений в Бюджетный кодекс - 311 "за"

Верховная Рада приняла в целом проект изменений в Бюджетный кодекс (законопроект №4100-д) из бюджетного пакета законопроектов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект с технико-юридическими правками проголосовали 311 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Законопроект, в частности, определяет особенности предоставления госгарантий и управления государственными деривативами. В частности, по сравнению с редакцией к первому чтению комитет поддержал исключение нормы о праве Минфина проводить операции с деривативами сверх определенного госбюджетом объема.

Среди прочего законопроект также позволяет Казначейству привлекать средства Единого казначейского счета (ЕКС) для покрытия временных кассовых разрывов общего фонда госбюджета.

Теги: #бюджетный_кодекс #изменения #рада
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