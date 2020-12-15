ЧБТР настаивает на соблюдении Украиной условий меморандума с производителями "зеленой" энергии

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) вместе с другими кредиторами и финансистами настаивает на том, чтобы правительство Украины придерживалось ключевых положений меморандума, подписанного в июне этого года с производителями "зеленой" энергии, подчеркнул президент банка Дмитрий Панкин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем, что правительство скорректирует тарифы на передачу электроэнергии, чтобы уменьшить дефицит государственной компании "Гарантированный покупатель", которая обязана покупать электроэнергию у производителей "зеленой" энергии и продавать ее на рынке", – сказал он.

Президент ЧБТР приветствовал решение правительства предоставить государственные гарантии национальной энергетической компании "Укрэнерго" по привлечению дополнительного финансирования от международных финансовых организаций и других кредиторов для покрытия ее дефицита.

По его словам, банк готов поддержать все экономически обоснованные энергетические проекты в Украине.

"После улучшения рыночной конъюнктуры и запуска последующих проектов в сфере возобновляемых источников энергии с альтернативными схемами покупки электроэнергии (например, прямой отбор корпоративными структурами или аукционы), ЧБТР готов рассмотреть такие проекты с точки зрения возможного кредитования", – сообщил Панкин.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, РФ и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона. Уставный капитал банка составляет 3,45 млрд евро, а его долгосрочные кредитные рейтинги находятся на уровне А- от S&P и А2 от Moody's.

С начала деятельности банка в Украине было реализовано и реализуется 47 проектов на общую сумму в EUR738,9 млн. В частности, проекты сосредоточены в таких сферах как: потребительский сектор, финансовые учреждения, промышленность, производство товаров массового потребления, коммунальный сектор, телекоммуникационные услуги, энергетика, сырье и материалы.

Согласно годовому отчету ЧБТР, за 2019 год сумма украинских проектов в кредитном портфеле банка выросла с EUR60,3 млн до EUR164,6 млн, а их доля увеличилась с 4,4% до 8,9% при доле Украины в акционерном капитале в 13,5%.

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