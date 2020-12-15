Черноморская кольцевая магистраль пока имеет мало шансов на реализацию - ЧБТР

Условием реализации крупных трансграничных проектов, в особенности долгосрочных инвестиций в инфраструктуру, таких как Черноморская кольцевая магистраль, является политическая стабильность, считает президент Черноморского банку торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин.

"При нынешних обстоятельствах идеи таких проектов, как Черноморская кольцевая магистраль, имеют мало шансов на реализацию. Однако можно согласовать менее масштабные двусторонние проекты", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс- Украина".

Панкин напомнил, что за свою длительную историю Черноморский регион сталкивался со многими вызовами, разногласиями и противоречиями, однако ЧБТР удалось избежать влияния конфликтов между странами-членами на его работу.

"Основная корпоративная ценность ЧБТР заключается в том, чтобы сосредоточиться на мандате регионального развития и удержать политические споры подальше от нашего совета правления", - подчеркнул президент банка.

По его словам, банк оценивает все проекты соответственно их развитию и финансовым преимуществам, без каких-либо политических предубеждений.

В качестве примера участия ЧБТР в международных проектах Панкин привел вклад банка в проект разведки газа "Шах-Дениз II", который поставляет газ для южно-кавказского трубопровода из Азербайджана через Грузию и Турцию.

Меморандум о взаимопонимании в сфере скоординированного развития кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря был подписан правительствами государств–членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в апреле 2007 года в Белграде.

Он предполагает строительство около 7,14 тыс. км высокопропускной автомагистрали, которая соединит Турцию, Грузию, Россию, Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию и Грецию. Финансирование строительства и эксплуатации дороги планировалось осуществлять за счет средств бюджетов стран, а также за счет привлечения финансирования через фонды Евросоюза и займы у Европейского инвестиционного банка, ЕБРР и ЧБТР.

Предполагалось, что автомагистраль пройдет через Стамбул, Самсун, Трабзон (все – Турция), Батуми, Поти (оба – Грузия), Новороссийск, Ростов-на-Дону, Таганрог (все – Россия), Мариуполь, Мелитополь, Одесса (все – Украина), Кишинев (Молдавия), Бухарест (Румыния), Хасково (Болгария), Эдирне (Турция), Стамбул, Комотини, Александруполис (оба – Греция) и Стамбул.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, РФ и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона. Уставный капитал банка составляет 3,45 млрд евро, а его долгосрочные кредитные рейтинги находятся на уровне А- от S&P и А2 от Moody's.

ЧБТР в 2019 году одобрил 32 новых проекта на общую сумму более EUR1 млрд – это почти на 87% больше, чем в 2018 году. Проектный портфель банка по итогам 2019 года превысил EUR1,85 млрд. Согласно годовому отчету банка, за 2019 год сумма украинских проектов в кредитном портфеле банка выросла с EUR60,3 млн до EUR164,6 млн, а их доля увеличилась с 4,4% до 8,9%.



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