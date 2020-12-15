Экономика

13:12 15.12.2020

Гривня до конца 2020г. будет оставаться на уровне 28 грн/$1 и в І пол.-2021 укрепится до 27,5 грн/$1 - прогноз ICU

1 мин читать
Гривня до конца 2020г. будет оставаться на уровне 28 грн/$1 и в І пол.-2021 укрепится до 27,5 грн/$1 - прогноз ICU

Гривня до конца 2020 года будет оставаться на уровне 28 грн/$1 с дальнейшим укреплением до 27-27,5 грн/$1 в первом полугодии 2021 года, прогнозирует руководитель подразделения инвестгруппы ICU по финансовому анализу корпораций Александр Мартыненко.

"На конец этого года, как мы ожидаем, верхний возможный коридор диапазона буде 28,5 грн/$1, но скорее всего, гривня будет ближе к нижнему диапазону - 28 грн/$1", - сказал Мартыненко в ходе онлайн-конференции во вторник.

Говоря о прогнозе курса на 2021 год, Мартыненко отметил ожидания в 27-27,5 грн/$1 на фоне активности экспортеров в первой половине следующего года, однако в дальнейшем переход к дефициту платежного счета может оказать давление на курс.

"Пока что гривня демонстрирует стойкость выше, чем ожидалось раньше. В основном, за счет большей активности экспортеров и благоприятных рынков железной руды и стали",- пояснил он.

В ICU ожидают возобновления притока капитала в 2021 году за счет частных иностранных инвестиций и официальных заимствований. Помимо этого, отток капитала в следующем году прекратится, прогнозирует Александр Мартыненко.

"Золотовалютные резервы увеличатся, где-то, на $3 млрд - до $31 млрд в 2021 году. То есть впервые со времен кризиса 2008-2009 годов резервы должны превысить 100% по метрикам достаточного количества, которые рассчитывает МВФ", - добавил Мартыненко.

Теги: #курс #валюта #гривня #icu
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:57 15.12.2020
Инфляция в 2021г. ожидается на уровне 6% - прогноз ICU

Инфляция в 2021г. ожидается на уровне 6% - прогноз ICU

17:56 11.12.2020
Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,96 грн/$1

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,96 грн/$1

19:09 09.12.2020
Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 28,09 грн/$1

Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 28,09 грн/$1

18:34 08.12.2020
Курс гривни на межбанке во вторник ослабился до 28,15 грн/$1

Курс гривни на межбанке во вторник ослабился до 28,15 грн/$1

14:43 05.12.2020
15 киевских правоохранителей проходят тренинг по кризисным переговорам

15 киевских правоохранителей проходят тренинг по кризисным переговорам

13:34 04.12.2020
АМКУ требует от туроператоров отказаться от "собственных" курсов валют

АМКУ требует от туроператоров отказаться от "собственных" курсов валют

10:18 02.12.2020
Население Украины в ноябре впервые в 2020г стало нетто-покупателем валюты

Население Украины в ноябре впервые в 2020г стало нетто-покупателем валюты

10:07 13.11.2020
Банкиры прогнозируют ослабление гривни в конце года в пределах до 29 грн/$1

Банкиры прогнозируют ослабление гривни в конце года в пределах до 29 грн/$1

13:22 29.10.2020
ОПЗЖ хочет добиваться смены государственного курса Украины

ОПЗЖ хочет добиваться смены государственного курса Украины

17:41 28.10.2020
"Киевстар"  отобрал 50 студентов  для обучения в Big Data School 5.0

"Киевстар"  отобрал 50 студентов  для обучения в Big Data School 5.0

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Безосновательные обвинения ОГХК о якобы поставках продукции на оккупированные территории имеют целью срыв приватизации предприятия - ФГИ

"Интерпайп" назначил своим руководителем экс-гендиректора "ArcelorMittal Кривой Рог", нынешний гендиректор станет главой совета директоров компании

НБУ признал неплатежеспособным Мисто Банк Фурсина

Арбитражная комиссия признала незаконным мораторий Украины на экспорт леса и обязала отменить его - представительство ЕС

Moody's отозвало рейтинг "Ca" "российских" евробондов Украины 2013г. на $3 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Черноморская кольцевая магистраль пока имеет мало шансов на реализацию - ЧБТР

ЧБТР настаивает на соблюдении Украиной условий меморандума с производителями "зеленой" энергии

Безосновательные обвинения ОГХК о якобы поставках продукции на оккупированные территории имеют целью срыв приватизации предприятия - ФГИ

"Укрпошта" открыла 50 партнерских отделений с маркетплейсом Kasta

ЧБТР планирует выделить кредит "Метинвесту" до конца года

"Интерпайп" назначил своим руководителем экс-гендиректора "ArcelorMittal Кривой Рог", нынешний гендиректор станет главой совета директоров компании

ЧБТР сохраняет планы проведения бизнес-форума в Одессе

ЧБТР прогнозирует спад экономики в 2020г. в Черноморском регионе свыше 5% ВВП

Минреинтеграции инициирует санкции против лиц, причастных к незаконной продаже "Массандры"

"Укрзализныця" будет заключать с областными властями публичные договоры на пригородные перевозки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА