Инфляция в 2021г. ожидается на уровне 6% - прогноз ICU

Инфляция в 2021 году ожидается на уровне 6%, в декабре она составит 4,5%, сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

"По итогам декабря мы ожидаем инфляцию на уровне 4,5%, что соответствует целевому диапазону НБУ", - сообщил Николайчук в ходе онлайн-конференции во вторник.

По его словам, в первом квартале 2021 года инфляция приблизится к 6% и будет удерживаться на этом уровне на протяжении года.

Как отметил Николайчук, стимулировать инфляцию в 2021 году будут, в частности, повышение минимальной заработной платы и оживление экономики.

"В то же время мы ожидаем, что инфляция в 2021 году будет рамках целевого коридора НБУ", - добавил Николайчук.