Экономика

11:39 15.12.2020

"Интерпайп" назначил своим руководителем экс-гендиректора "ArcelorMittal Кривой Рог", нынешний гендиректор станет главой совета директоров компании

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"Интерпайп" назначил своим руководителем экс-гендиректора "ArcelorMittal Кривой Рог", нынешний гендиректор станет главой совета директоров компании

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" (Днепр) назначила новым генеральным директором бывшего генерального директора ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", а также экс-вице-президента группы ArcelorMittal Артема Полякова.

Согласно пресс-релизу компании во вторник, Поляков приступит к исполнению обязанностей 1 января 2021 года.

В свою очередь действующий гендиректор "Интерпайпа" Фади Храйбе, возглавлявший группу с 2016 года, возглавит совет директоров компании.

При этом отмечается, что под руководством Храйбе "Интерпайп" провел трансформацию операционной модели группы, которая существенно усилила позиции на экспортных рынках, вошла в новые сегменты производства и продаж премиальной продукции. Компания также осуществила реструктуризацию долговых обязательств, укрепив свое финансовое положение до уровня лидеров украинского корпоративного и промышленного секторов.

Артем Поляков имеет многолетний опыт управления крупными промышленными компаниями. В частности, он занимал позицию генерального директора ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", а также был вице-президентом группы ArcelorMittal. Кроме того, он работал в Lafarge Group.

Поляков получил степень MBA в Международном институте развития менеджмента (IMD, Швейцария). Кроме того, он окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ по специальности "Математика".

Как сообщалось, Фади Храйбе приступил к исполнению обязанностей гендиректора "Интерпайпа" 1 ноября 2016 года. До этого он занимал должности старшего вице-президента в компании Argo Investment, гендиректора судостроительной компании Nordic Yards (2015-2016 гг.) и работал в The Boston Consulting Group.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

 

Теги: #интерпайп #назначения #arcelormittal
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