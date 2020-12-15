ЧБТР сохраняет планы проведения бизнес-форума в Одессе

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), вынужденный в 2020 году отказаться от проведения ежегодного собрания совета директоров и бизнес-форума в Одессе из-за эпидемии COVID-19, сохраняет планы проведения такого форума в будущем, сообщил президент банка Дмитрий Панкин.

"Мы надеемся в ближайшем будущем организовать бизнес-форум в Одессе в обычном формате, как это было запланировано", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Панкин отметил, что когда в начале этого года вспышка COVID-19 остановил мир, график и рабочие планы ЧБТР стали неопределенными, однако банк оказался устойчивым, приспособился и быстро перешел на виртуальные встречи, чтобы преодолеть отставание и сохранить деловые отношения до момента, пока деловые поездки вновь станут возможными.

Президент ЧБТР сообщил, что банк организует вебинар для украинского бизнеса 17 декабря, в частности, с учетом его потребностей в постпандемическом восстановлении в тесном сотрудничестве с государственным Офисом по продвижению экспорта, Федерацией работодателей, Украинским союзом промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палатой Украины.

Как сообщалось, Одесса должна была принять ежегодное собрание ЧБТР и бизнес-форум банка в июне, однако из-за коронакризиса бизнес-форум был отложен, а заседание Совета управляющих прошло в формате телеконференции под председательством Украины. Планы провести бизнес-форму осенью этого года также не оправдались.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, РФ и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона.

ЧБТР в 2019 году достиг рекордных показателей деятельности в условиях высокой конкуренции на рынке. В частности, банк одобрил 32 новых проекта на общую сумму более EUR1 млрд – это почти на 87% больше, чем в 2018 году. Проектный портфель банка по итогам 2019 года превысил EUR1,85 млрд.

Банк зарегистрировал чистую прибыль за 16-й год подряд, которая составила EUR13,66 млн – в 2,6 раза выше, чем годом ранее, и будет направлена в резерв для поддержки операционной деятельности банка.

Согласно годовому отчету ЧБТР, за минувший год сумма украинских проектов в кредитном портфеле банка выросла с EUR60,3 млн до EUR164,6 млн, а их доля увеличилась с 4,4% до 8,9% при доле Украины в акционерном капитале в 13,5%.

Интервью Панкина будет доступно на сайте агентства "Интерфакс-Украина"