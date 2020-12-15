ЧБТР прогнозирует спад экономики в 2020г. в Черноморском регионе свыше 5% ВВП

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) прогнозирует в 2020 году спад экономики в Черноморском регионе свыше 5% ВВП с дальнейшим восстановлением в 3-3,5% ВВП в последующие два года, сообщил президент ЧБТР Дмитрий Панкин.

"Мы знаем, что Черноморский регион (вместе с остальным миром) ощутит спад в 2020 году, вероятнее всего, свыше 5%. Однако из-за низкой базы мы ожидаем возобновления в 2021 году и, возможно, на протяжении 2022 года, что обусловит рост в среднем на 3-3,5% в 2021-2022 годах", - сказал Панкин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, несмотря на спад экономики в этом году спрос на финансирование остается, хотя характер его изменился.

"Многие масштабные инвестиции были отложены или даже отменены, и мы наблюдаем большой спрос на прямое корпоративное кредитование на поддержку малого и среднего предпринимательства через местные финансовые учреждения", - указал он.

При этом ЧБТР ожидает увеличение такого спроса по мере восстановления экономики в 2021 и 2022 годах параллельно с оживлением инвестиций и инфраструктурных операций.

"Как мы все знаем, ослабленная монетарная политика и экспансионистская фискальная политика привели к достаточной глобальной ликвидности, которая выгодна и развитым странам и странам, которые развиваются. Как банк развития, мы пытаемся направить это дешевое финансирование на реальную экономическую деятельность, как в Украине, так и в других странах", - сказал Панкин.

"Однако проблемы с политической стабильностью могут препятствовать или в лучшем случае, влиять на откладывание этих инвестиций. Чтобы в полной мере воспользоваться этой достаточной ликвидностью, Украине и всем другим странам нужна стабильность, верховенство права, надлежащее управление и другие связанные с этим факторы. Это особенно актуально для инвестиций в инфраструктуру", - добавил он.



Интервью Панкина будет доступно на сайте агентства "Интерфакс-Украина"