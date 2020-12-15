"Кернел" выплатит $35,3 млн дивидендов 14 января

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, 14 января 2021 года выплатит дивиденды за 2020 финансовый год (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) в размере $0,42 на акцию акционерам, которые были в реестре на 7 января 2021 года.

Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой бирже, всего на дивиденды по 84 млн 32,32 тыс. акций будет направлено $35 млн 293,118 тыс.

С этих выплат в Люксембурге будет удержан налог 15%, уточняется в релизе.

Курс акций "Кернел" на закрытие в понедельник, 14 декабря, составлял PLN45,25 за штуку по сравнению с PLN39,35 на момент объявления о планах выплаты таких дивидендов 9 декабря. В годовом отчете холдинговой компании группы Kernel Holding SA отмечалось, что совет директоров "Кернела" будет предлагать акционерам утвердить выплату дивидендов в размере $0,25 на акцию.

За 2019 ФГ Кернел выплатил дивиденды 30 апреля 2020 года в размере $0,25 на акцию.

"Кернел" завершил 2020 финансовый год (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) с чистой прибылью $123 млн, что на 31% меньше, чем в 2019 ФГ. Его выручка выросла на 4% - до $4,11 млрд, EBITDA - на 28%, до $443 млн. Чистый долг компании по итогам 2020 ФГ вырос на 41% - до $980 млн.

"Кернел" - производитель и экспортер подсолнечного масла. Работает в таких бизнес-сегментах, как производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, растениеводство, экспорт зерновых культур, предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".