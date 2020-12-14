Экономика

19:09 14.12.2020

Volvo отзовет 4,8 тыс. автомобилей в Китае, BMW - 740

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Volvo отзовет 4,8 тыс. автомобилей в Китае, BMW - 740

Volvo Automobile Sales (Shanghai) Co. отзывает 4,779 тыс. автомобилей с китайского рынка из-за дефектов подушек безопасности, сообщается в заявлении Государственного управления по регулированию рынка КНР

Кампания затрагивает импортированные в страну машины: 4,41 тыс. седанов S80 и 369 модели S60. Фронтальные подушки безопасности на стороне водителя могут в чрезвычайных случаях разорваться, а их фрагменты - попасть в водителя, что представляет собой угрозу безопасности.

BMW (China) Automotive Trading Ltd. отзывает 740 автомобилей в КНР из-за неисправных передних рулевых тяг.

Кампания начнется 1 января и затронет модели X5, X6, X7 и X5 M, выпущенные в период с 29 мая по 11 сентября текущего года и импортированные в Китай. В этих транспортных средствах правое переднее колесо может отвалиться из-за некачественной сварки в конструкции передней поперечной рулевой тяги.

Автопроизводители заменит бракованные детали бесплатно, сообщает агентство "Синьхуа".

Теги: #автомобили #китай #отзыв
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