Экономика

19:07 14.12.2020

"ГарПок" оценил затраты на споры с ВИЭ в международном арбитраже в Париже в $2,6 млн

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"ГарПок" оценил затраты на споры с ВИЭ в международном арбитраже в Париже в $2,6 млн

Ориентировочная сумма арбитражных затрат, которая может быть возложена на ГП "Гарантированный покупатель" при рассмотрении Международным арбитражным судом Международной торговой палаты (ICC) по ее арбитражному регламенту споров, связанных с договорами купли-продажи "зеленой" электроэнергии за март-июль 2020 года, составляет $2,613 млн.

Эти расчеты "ГарПок" привел в письме к Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферех энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о необходимости принять решение об установлении размера платежей производителей электроэнергии из ВИЭ на покрытие возможных арбитражных затрат госпредприятия.

В письме отмечается, что объекты возобновляемой генерации, которые работают по "зеленому" тарифу или получили тариф по результатам аукциона, являются предприятием с иностранным инвестициями по критериям Хозяйственного кодекса Украины, и избрали местом решения споров арбитраж по арбитражному регламенту Международной торговой палаты в Париже, обязуются уплачивать в пользу "ГарПока" взносы для создания целевого фонда, предназначенного для покрытия его арбитражных затрат.

Согласно информации на сайте регулятора, НКРЭКУ на запланированном 16 декабря заседании планирует принять постановление, которым предусматривается определить размер взноса для создания спецфонда, предназначенного для покрытия арбитражных затрат "ГарПока" за первый-третий кварталы 2020 года в размере 0,11% чистого дохода плательщика взноса. Такой взнос не может превышать 1% чистого дохода плательщика от его деятельности на соответствующем объекте за предыдущий отчетный период.

В соответствии с письмом "ГарПока", обязательство по оплате взноса возлагается на 17 ВИЭ-объектов, которые в договорах о продаже "зеленой" электроэнергии указали местом решения споров арбитраж в Париже и подпадают под определение предприятия с иностранными инвестициями. Согласно данным "ГарПока", задолженность перед этими предприятиями за март-июль составляет 592 млн грн, размер возможных начислений на сумму долга определен предприятием в 79,5 млн грн.

Исходя из этого, согласно соответствующей формуле ICC, и рассчитана ориентировочная сумма возможных арбитражных затрат. В то же время в "ГарПоке" "Энергореформе" уточнили, что на данный момент у предприятия нет открытых производств в Парижском арбитраже.

По словам члена НКРЭКУ Ольги Бабий, в структуре тарифа "ГарПока" не предусмотрены средства для сопровождения дел в Парижском арбитраже, в то же время законодательство предусматривает взыскание средств для создания спецфонда с самих производителей "зеленой" электроэнергии, которые избрали этот вид отстаивания своих интересов.

"Учитывая существующую задолженность "ГарПока" перед ВИЭ-генерацией и, как следствие, возможные иски в международный арбитраж, мы планируем принять решение, чтобы урегулировать вопрос финансирования затрат "ГарПока", - сказала она в комментарии "Энергореформе".

При этом она уточнила, что в случае неоплаты компаниями взносов, этот вопрос придется решать "ГарПоку", вплоть до судебных исков.


Перечень объектов ВИЭ-генерации, по которым планируется принять решение об уплате взноса на формирование спецфонда "ГарПока"

Название объекта Ориентировочная сумма арбитражных затрат по компании согласно расчетам калькулятора ICC, тыс. $
ООО "Белгород-Днестровский Солар1" 106,9
ООО "Дымерская СЭС-1" 126,06
ООО "СEI Украина" 37,8
ООО "Скифия Солар-1" 207,2
ООО "ФРИ-Энерджи Геническ" 238,02
ООО "Скифия Солар-2" 305,6
ООО "Сивашэнергопром" 36,06
ООО "Татарбунары Солар 2" 177,59
ООО "Азимут Запад" 177,52
ООО "Порт-Солар" 146,69
ООО "Сан Пауэр Первомайск" 132,1
ООО "Курс" 130,85
ООО "Санвин 11" 186,33
ООО "Болоховский Солар Парк 1" 153,4
ООО "Болоховский Солар Парк 2" 205,58
ООО "Терслав" 166,9
ООО "Гринпроджекстсистем" 78,7

Как сообщалось, уровень расчетов ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с начала 2020 года по состоянию на 8 декабря составил 45%, свидетельствуют обновленные данные на сайте "ГарПока".

По его данным, в январе-феврале и августе-сентябре предприятие полностью рассчиталось за произведенную ВИЭ электроэнергию. В марте этот показатель составил 47%, апреле-мае – 5%, июне – 4%, июле – 3,5%, октябре – 79%, ноябре – 8,4%.

По расчетам "Энергореформы", исходя из указанных данных, долг "ГарПока" за "зеленую" электроэнергию по состоянию на 8 декабря сократился до 25,5 млрд грн, тогда как на 25 ноября он составлял 26,17 млрд грн.

Теги: #электроэнергия #виэ #энергетика
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