Экономика

18:45 14.12.2020

НБУ признал неплатежеспособным Мисто Банк Фурсина

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НБУ признал неплатежеспособным Мисто Банк Фурсина

Национальный банк Украины (НБУ) отнес к категории неплатежеспособных Мисто Банк (Одесса) Ивана Фурсина (97,180668% акций) который на 1 октября 2020 года по размеру общих активов занимал 53-е место (1,498 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков, сообщила пресс-служба центробанка в понедельник.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №735-рш/БТ от 14 декабря 2020 года.

"Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО "Мисто Банк" в категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня", - указано в сообщении.

НБУ отмечает, что капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным из-за потери одного из основных активов - предприятия по переработке сои в Херсонской области.

По данным Нацбанка, балансовая стоимость предприятия составляла более 271 млн грн, или почти 17% от всех активов банка.

Согласно сообщению, НБУ принял решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных из-за непринятия мер по улучшению состояния банка, а также в связи с тем, что деятельность финучреждения не отвечала требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам регулятора

НБУ подчеркнул, что отнесение Мисто Банка в категорию неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины, так как доля финучреждения составляет 0,1% от чистых активов платежеспособных банков.

Указывается, что 78% вкладчиков Мисто Банка, или 2 тыс. 282 человека получат вклады в полном объеме, так как размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн.

Согласно сообщению, клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной ФГВФЛ.

Нацбанк отметил, что в общем возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 ноября 2020 составляет 307,8 млн грн, или 60% от общей суммы вкладов физлиц.

Согласно статистике регулятора, по состоянию на 1 октября обязательства банка перед физлицами составили 848,175 млн грн, перед банками – 54,5 млн грн.

По данным НБУ, Мисто Банк в мае привлек 173,2 млн грн 90-дневного рефинансирования Нацбанка, в июле – 125 млн грн, в августе – 46,9 млн грн, в октябре – 103,6 млн грн, а в ноябре – 56,9 млн грн.

Мисто Банк основан в 1993 году. По данным НБУ, на 1 января 2020 года основными акционерами финучреждения являлись Иван Фурсин, который прямо и опосредованно владел 97,180668% акций банка, гражданин Латвии Игорь Буймистер – 1,811499%.

Теги: #фурсин #банк #нбу #мисто
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