Запасы нефти в Карабахе оцениваются в 200 млн т, газа - 250 млрд куб. м - АН Азербайджана

Углеводородный потенциал территорий, переданных Азербайджану после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе по условиям заявления о прекращении огня, оценивается в 200 млн тонн нефти и 250 млрд кубометров газа, сообщил глава Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Рамиз Мехтиев.

Как сообщается на сайте НАНА, президиум академии на заседании в пятницу обсудил и принял план действий по задачам НАНА в связи с научными исследованиями на этих территориях.

"Одна из основных целей НАНА заключается в подготовке предложений по разработке и переработке с учетом местных особенностей запасов углеводородного сырья (. . .), которые оцениваются в 200 млн тонн нефти и 250 млрд кубометров газа", - отметил Мехтиев, выступая на заседании президиума.

Глава НАНА отметил, что план действий состоит из более чем 250 пунктов и охватывает период с 2021 по 2025 годы.

По словам академика, в числе основных целей в плане также значатся, в частности, оценка показателей надежности эксплуатации Сарсангского водохранилища, создание сейсмоакустической станции рядом с мостом Худаферин, установка астрономической станции в Нагорном Карабахе.