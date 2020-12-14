Киевсовет принял к рассмотрению проект бюджета-2021: 43% расходов на образование, 15% на транспорт, 10% на медицину

Киевский городской совет принял к рассмотрению проект бюджета украинской столицы на 2021 год и проект Программы экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы.

Как сообщает пресс-служба киевского городского головы Виталия Кличко в понедельник, такое решение поддержали 93 депутата.

В соответствии с проектами документов, доходы бюджета города запланированы в сумме 59 млрд 171 млн грн, расходы - в объеме 56 млрд 575 млн грн. Предусмотренные расходы на сферу образования составляют 43% от запланированного бюджета – (24 млрд грн), на транспорт и дорожное хозяйство - 15% (8,8 млрд грн, в т.ч. на метрополитен - более 1 млрд грн), на здравоохранение - 10% (5,6 млрд грн).

"Относительно суммы, предусмотренной на медицинскую сферу… с апреля этого года, согласно медицинской реформе, медучреждения столицы, которые изменили статус и стали коммунальными некоммерческими предприятиями, финансируются Национальной службой здоровья Украины. То есть, больницы финансирует непосредственно государство", - отмечается в сообщении.

На социальную защиту расходы городского бюджета планируют в 5 млрд грн (почти 9% сметы города), на сферу ЖКХ - почти 3,2 млрд грн (5,6%), на культуру и искусство – 1,4 млрд (2,4%), физическую культуру и спорт – 1,2 млрд грн (2%).

"Шесть лет назад бюджет города Киева составлял 18 млрд грн, а долг столицы был 25 млрд! На сегодня задолженность столица полностью покрыла. А бюджет с 18 млрд грн увеличился почти до 60 млрд", - сказал мэр Киева, отметив при этом, что столице по-прежнему не хватает денег на многие направления.

Он также отметил, что поддерживает позицию депутатов по несправедливому распределению НДФЛ, когда столице оставляют 40%, а 60% изымают в госбюджет, тогда как другим городам оставляют 60% НДФЛ. Вместе с тем, Кличко подчеркнул, что этот вопрос может решить только парламент и правительство.