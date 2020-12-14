Экономика

16:06 14.12.2020

Арбитражная комиссия признала незаконным мораторий Украины на экспорт леса и обязала отменить его - представительство ЕС

2 мин читать
Арбитражная комиссия признала незаконным мораторий Украины на экспорт леса и обязала отменить его - представительство ЕС

Арбитражная комиссия признала незаконным мораторий Украины на экспорт леса, сообщило представительство ЕС в Украине на своем сайте в понедельник.

"Согласно окончательному решению Арбитражной комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, полный мораторий Украины на экспорт необработанной древесины противоречит Соглашению об ассоциации. Таким образом, Украина должна как можно быстрее отменить мораторий", - указано в сообщении.

Как подчеркнуло представительство, этим решением завершается первый в истории торговый спор в рамках двустороннего соглашения.

ЕС предоставляет Украине поддержку в рамках различных проектов, направленных на защиту окружающей среды, развитие государственного управления и устойчивого управления лесами, а также, среди прочего, создание цепочек добавленной стоимости для продуктов лесного хозяйства, не связанных с обработкой древесины, и комплексное управление лесами.

"Однако Комиссия подтвердила в своем решении, что полный запрет на экспорт необработанной древесины, который действует в Украине с 2015 года, не касается ни одной из перечисленных целей. Таким образом, это является нарушением Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, прямо запрещает мораторий на экспорт", - указано в сообщении.

В решении также указано, что мораторий на экспорт древесины десяти определенных пород, который был введен в 2005 году, может быть частично обоснован исключениями в рамках защиты растительного мира, добавили в представительстве.

Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Тарас Качка сообщал, что арбитраж по спору между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины (леса-кругляка) признал право Украины ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах.

Теги: #ес #мораторий #украина #лес
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:54 14.12.2020
Moody's отозвало рейтинг "Ca" "российских" евробондов Украины 2013г. на $3 млрд

Moody's отозвало рейтинг "Ca" "российских" евробондов Украины 2013г. на $3 млрд

08:15 14.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 6 451 случаев инфицирования COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 6 451 случаев инфицирования COVID-19

08:01 14.12.2020
Российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим тишины за сутки

Российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим тишины за сутки

07:06 14.12.2020
В Одесской области в ДТП пострадали семь человек, из них трое детей

В Одесской области в ДТП пострадали семь человек, из них трое детей

06:47 14.12.2020
В КГГА призвали украинцев покупать новогоднюю ель только на официальных рынках

В КГГА призвали украинцев покупать новогоднюю ель только на официальных рынках

04:31 14.12.2020
На Херсонщине за сутки подтверждено 235 новых случаев заболевания коронавирусом

На Херсонщине за сутки подтверждено 235 новых случаев заболевания коронавирусом

03:31 14.12.2020
В Харькове экспедитор инсценировал свое ограбление, чтобы улучшить свое материальное положение

В Харькове экспедитор инсценировал свое ограбление, чтобы улучшить свое материальное положение

00:33 14.12.2020
Правоохранители открыли дело по факту ДТП на Киевщине, где погибли два человека

Правоохранители открыли дело по факту ДТП на Киевщине, где погибли два человека

23:25 13.12.2020
НПО "Практика" досрочно передало на вооружение ВСУ более 40 специальных бронированных автомобилей "Казак-2"

НПО "Практика" досрочно передало на вооружение ВСУ более 40 специальных бронированных автомобилей "Казак-2"

22:49 13.12.2020
Украинские пограничники задержали поляка, которого разыскивал Интерпол, пытавшегося из Киева вылететь в Дубай

Украинские пограничники задержали поляка, которого разыскивал Интерпол, пытавшегося из Киева вылететь в Дубай

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Moody's отозвало рейтинг "Ca" "российских" евробондов Украины 2013г. на $3 млрд

Кабмин увеличил Фонд борьбы с COVID-19 на 6 млрд грн - Минфин

Минстратегпром и "Укроборонпром" заявляют о снятии всех разногласий

ФГВФЛ анонсирует в 2021г. аресты зарубежных активов владельцев крупных выведенных с рынка банков

Украина привлечет $170 млн кредита ВБ до конца 2020г - Минфин

ПОСЛЕДНЕЕ

"Центрэнерго" предлагает использовать золу ТЭС в программе "Большое строительство"

Кабмин увеличил Фонд борьбы с COVID-19 на 6 млрд грн - Минфин

Китай запустил первый завод по выпуску беспилотных автомобилей с 5G

Минстратегпром и "Укроборонпром" заявляют о снятии всех разногласий

ФГВФЛ анонсирует в 2021г. аресты зарубежных активов владельцев крупных выведенных с рынка банков

Кличко призвал депутатов Киевсовета прннять к рассмотрению проект горбюджета на следующий год

Украина привлечет $170 млн кредита ВБ до конца 2020г - Минфин

Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме

Госбанки списали 111 млрд грн зарезервированной задолженности за июнь-ноябрь 2020г – глава НБУ

"Укравтодор" планирует 30 декабря открыть проезд по новому мосту через Чертомлык на автодороге Н-23

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА