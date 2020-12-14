Арбитражная комиссия признала незаконным мораторий Украины на экспорт леса и обязала отменить его - представительство ЕС

Арбитражная комиссия признала незаконным мораторий Украины на экспорт леса, сообщило представительство ЕС в Украине на своем сайте в понедельник.

"Согласно окончательному решению Арбитражной комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, полный мораторий Украины на экспорт необработанной древесины противоречит Соглашению об ассоциации. Таким образом, Украина должна как можно быстрее отменить мораторий", - указано в сообщении.

Как подчеркнуло представительство, этим решением завершается первый в истории торговый спор в рамках двустороннего соглашения.

ЕС предоставляет Украине поддержку в рамках различных проектов, направленных на защиту окружающей среды, развитие государственного управления и устойчивого управления лесами, а также, среди прочего, создание цепочек добавленной стоимости для продуктов лесного хозяйства, не связанных с обработкой древесины, и комплексное управление лесами.

"Однако Комиссия подтвердила в своем решении, что полный запрет на экспорт необработанной древесины, который действует в Украине с 2015 года, не касается ни одной из перечисленных целей. Таким образом, это является нарушением Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, прямо запрещает мораторий на экспорт", - указано в сообщении.

В решении также указано, что мораторий на экспорт древесины десяти определенных пород, который был введен в 2005 году, может быть частично обоснован исключениями в рамках защиты растительного мира, добавили в представительстве.

Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Тарас Качка сообщал, что арбитраж по спору между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины (леса-кругляка) признал право Украины ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах.