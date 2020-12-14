Экономика

15:56 14.12.2020

"Центрэнерго" предлагает использовать золу ТЭС в программе "Большое строительство"

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"Центрэнерго" предлагает использовать золу ТЭС в программе "Большое строительство"

ПАО "Центрэнерго" обратилось в Министерство инфраструктуры и Госагентство автомобильных дорог с просьбой рассмотреть возможность привлечения ресурсов золоотвалов тепловых электростанций компании в программе "Большое строительство".

"В настоящее время незначительные объемы отбора золы частными компаниями способны решать только их коммерческие вопросы, однако не помогут улучшить экологию городов-спутников ТЭС. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству потенциальных партнеров, заинтересованных в отборе не менее 20 тысяч тонн в месяц сухой золы выноса на каждой из ТЭС компании. Только при условии таких или более высоких объемов можно ожидать действительно результативных положительных изменений для окружающей среды", ‒ отмечено в сообщении ПАО.

Зола выноса сухая используется, в частности, в производстве малоцементных бетонов при подготовке основы автодорог, а также в шлакосиликатных бетонах, которые используют при ремонтах дорог и мостов.

"Центрэнерго", в рамках выполнения экологических мероприятий, также реализует проект строительства полномасштабной установки сероочистки дымовых газов по технологии польской RAFAКO S.A. на энергоблоке №2 Трипольской ТЭС.

В состав "Центрэнерго" входят Трипольская, Змиевская и Углегорская ТЭС общей установленной мощностью 7665 МВт. По результатам января-сентября 2020 года чистый убыток компании составил 163 млн грн.

В соответствии с Национальным планом сокращения выбросов (НПСВ), для финансирования экологических мероприятий на украинских ТЭС понадобится до 2034 года порядка EUR4,130 млрд.

Теги: #большое_строительство #центрэнерго
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