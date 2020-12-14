Кабмин увеличил Фонд борьбы с COVID-19 на 6 млрд грн - Минфин

Кабинет министров увеличил Фонд борьбы с COVID-19 на 6 млрд грн за счет перераспределения некоторых расходов госбюджета, сообщило Министерство финансов по итогам внеочередного заседания правительства в понедельник.

"Так, с целью предотвращения распространения и преодоления негативных последствий в Украине острой респираторной болезни COVID-19 возникла необходимость увеличения расходов Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета, которое прогнозируется до конца 2020 года", - указано на сайте Минфина.

Согласно данным министерства, на 10 декабря 2020 год кассовые расходы Фонда составляют 45,5 млрд грн при выделенных 66 млрд грн.