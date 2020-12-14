Кличко призвал депутатов Киевсовета прннять к рассмотрению проект горбюджета на следующий год

Мэр Киева Виталий Кличко во время открытия заседания Киевского городского совета призвал депутатов прнять к рассмотрению проект бюджета столицы на следующий год, сообщает пресс-служба городского головы в понедельник.

"Сегодня главный вопрос, ради которого мы собрались, - мы должны принять к рассмотрению проект бюджета столицы на следующий год. Смету нужно принять в сжатые сроки - у нас осталось фактически две недели. Поэтому я прошу всех ответственно отнестись к своим обязанностям перед киевлянами и эффективно работать. Потому что от этого зависит, какую смету мы примем. Как жить и развиваться будет столица в следующем году", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что более пяти лет бюджет Киева является открытым и прозрачным. Любой в режиме онлайн может посмотреть, сколько поступлений получает город и на какие расходы идут деньги громады. От конкретного ЖЭКа или детского сада до отдельных коммунальных предприятий.

Закупки через систему ProZorro столица тоже ввела первой. И эта информация тоже открыта, и с ней всегда можно ознакомиться.

"Поэтому давайте работать без политики и популизма. И доработаем и примем бюджет, оптимальный в этой сложной ситуации. Потому что мы видим падение экономики, как едва выживает бизнес. А это все - поступления, которые мы недополучаем в бюджет города. Поэтому надо сосредоточиться на главных направлениях и статьях. Чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы и ее дальнейшее развитие. А сделано для этого уже немало", - отметил Кличко.