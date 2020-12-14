"Укравтодор" планирует 30 декабря открыть проезд по новому мосту через Чертомлык на автодороге Н-23

Дорожники начали установку пролетного сооружения моста через реку Чертомлык в селе Алексеевка Никопольского района на автодороге Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье.

Как отмечается в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Украины в понедельник, подрядчиком на объекте выступает турецкая ООО "Онур Конструкцион", работы выполняют 48 высококвалифицированных мостостроителей.

"Начат главный этап строительства моста. Технологически процесс является кропотливым и ответственным, требует слаженной командной работы. Мостовики будут работать несколько суток, чтобы надвинуть неразрезное металлическое пролетное строение длиной 159 м и соединить берега реки Чертомлык. Следующим этапом станет опускание пролетного строения на опорные части моста", - отмечают в "Укравтодоре".

Мост через Чертомлык является составной частью дороги Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье (км 206 + 925)

Характеристики нового моста: полная длина - 161,4 м, схема моста - 45 + 69 + 45 м, количество и ширина полос движения - 2×3,75 м, ширина полосы безопасности – 1 м.

Согласно графику работ, проезд по мосту откроют 30 декабря 2020 года.