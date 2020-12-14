Экономика

12:12 14.12.2020

Госбанки списали 111 млрд грн зарезервированной задолженности за июнь-ноябрь 2020г – глава НБУ

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Госбанки списали 111 млрд грн зарезервированной задолженности за июнь-ноябрь 2020г – глава НБУ

Государственные банки в июне-ноябре 2020 года списали 111 млрд грн зарезервированной задолженности, сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

"Существенную работу выполнили государственные банки, которые в июне-ноябре списали 111 млрд грн зарезервированной задолженности. Это позволило им впервые за долгое время уменьшить долю NPL в своих портфелях ниже 60%", – написал он в Facebook в понедельник.

По его словам, уровень резервирования сегодня превышает 90%, однако большая доля неработающих кредитов влияет на инвестиционную привлекательность банков, которую нужно повышать.

"Поэтому мы советуем госбанкам продолжить выполнять трехлетние планы по сокращению неработающих кредитов. Всем банкам стоит и в дальнейшем активно мониторить и обеспечивать работу с неработающими кредитами", – добавил глава НБУ.

Шевченко напомнил, что с июля по ноябрь 2020 года доля NPL сократилась на 5,1 п.п. – до 43,4%.

Как сообщалось, в конце июня Совет по финстабильности утвердил оперативные планы государственных банков по снижению уровня неработающих активов, которые предусматривают сокращение уровня NPL в госбанках на 73%, или на 305 млрд грн (с 416 млрд грн) к 2023 году.

Теги: #госбанки #шевченко #нбу #задолженности
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