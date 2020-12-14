Бюджет Киева в 2021г планируется на уровне 59,2 млрд грн – КГГА

Проект бюджета Киева на 2021 год предусматривает увеличение доходной части на 1,3% в сравнении с ожидаемым выполнением бюджета за 2020 год – до 59,2 млрд грн, расходы планируются на уровне 56,6 млрд грн, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Согласно сообщению, проект бюджета предусматривает выделение более 10 млрд грн на развитие инфраструктуры, в том числе 3,4 млрд грн – на строительство и реконструкцию. Еще 1,5 млрд грн заложено на сферу благоустройства.

"За счет этого ресурса планируется продолжить строительство линии метрополитена на жилмассив Виноградарь, Подольского мостового перехода, техническое переоснащение завода "Энергия", строительство и реконструкцию дошкольных и общеобразовательных учреждений", – цитируется в сообщении директор департамента финансов КГГА Владимир Репик.

По его словам, расходы на образование составляют 43% от общей прогнозной суммы – 24,1 млрд грн, что на 3,2 млрд грн больше, чем в 2020 году. Кроме того, фонд оплаты труда педагогов составит 2,6 млрд грн. В целом, фонд оплаты труда работников бюджетной сферы и коммунального сектора увеличится на 26,3%.

Проект также предусматривает выделение 4,5 млрд грн на социальную защиту и обеспечение.

Кроме того, в бюджете заложено погашение 2,7 млрд грн внутренних и внешних займов города.