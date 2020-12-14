Портал "Дия" начал принимать заявки ФЛП на получение 8 тыс. грн помощи на период усиленного карантина в январе

Портал "Дия" получил 5 тыс. заявок на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С сегодняшнего дня портал "Дия" начал принимать заявки на получение 8 тыс. одноразовой помощи от государства. За первые десять часов услугой воспользовались свыше 5 тыс. людей", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале в понедельник.

Наемные сотрудники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 по 31 декабря, добавил Шмыгаль.

Он уточнил, что сделать это можно на портале "Дия" в личном кабинете или через приложение в разделе "Услуги". Средства будут автоматически начислены на личный гривневый счет после проверки данных.