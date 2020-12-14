"Укрзализныця" запустила первый современный центр управления движением в Харькове

АО "Укрзализныця" начала процесс создания современных центров управления движением и запустила первый такой центр в Харькове.

"С сегодняшнего дня фактически введен в полноценное функционирование укрупненный региональный центр управления движением Южной железной дороги. В течение полугода планируем перевести на указанном центре управление движением Приднепровской железной дороги", - сообщил директор Департамента управления движением "Укрзализныци" Александр Ткаченко.

Как отмечается в сообщении на сайте компании, работа этого центра построена на основе лучших европейских практик.

Новосозданный центр объединил функцию управления движением Южной и Донецкой железных дорог. В частности, на региональный центр управления движением ЮЖД переключена оперативно-технологическая связь станций и энергодиспетчерской участков Донецкой железной дороги.

По словам Ткаченко, укрупнение центров управления движением поездов позволит устранить дублирование функций управления движением между региональными филиалами.

"Кроме того, за счет концентрации диспетчерского аппарата нескольких филиалов в одном региональном центре управления движением будут повышены оперативность и согласования при планировании поездной работы, скорость приема управленческих решений и оперативность устранения системных недостатков", - добавил Ткаченко.

Далее в планах "Укрзализныци" - создание аналогичного центра в Киеве, который объединит управление движением на Юго-Западной, Львовской и Одесской железных дорогах.

Как сообщалось, к концу следующего года "Укрзализныця" планирует завершить переподчинение подразделений и выделить четыре вертикали будущего холдинга.