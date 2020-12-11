Украина доразместила еврооблигации-2033 на $600 млн под 6,2% - Минфин

Украина разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на $600 млн под 6,2%, сообщило Министерство финансов на сайте в пятницу вечером.

"Украина сегодня провела прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на $600 млн. Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму оборота еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и с погашением 15-го марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составляла $2 млрд. Довыпуск произошел с доходностью 6,2% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%", - указал Минфин.

"Расчетная доходность в 6,20% - это самая низкая доходность за публичными еврооблигациям в долларах США в истории Украины", - прокомментировал министр финансов Сергей Марченко, министр финансов Украины.

За счет привлеченных средств будут профинансированы общие бюджетные назначения, добавили в Минфине.

Как сообщалось, Украина в конце июля разместила новые 12-летние еврооблигации с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд с доходностью 7,253%. Общими лид-менеджерами и совместные дилеры-менеджерами транзакции тогда выступили Goldman Sachs International и J.P. Morgan.

Организаторами доразмещения в декабре стали Paribas и Goldman Sachs.