Экономика

18:51 11.12.2020

Минфин Украины закрыл книгу доразмещения еврооблигаций-2033 на $600 млн под 6,2% - источник

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Минфин Украины закрыл книгу доразмещения еврооблигаций-2033 на $600 млн под 6,2% - источник

Министерство финансов Украины в процессе доразмещения еврооблигаций с погашением в 2033 году, увеличило его объем с первоначальных $500 млн до $600 млн и благодаря втрое большему спросу смогло снизить ставку с первоначальных 6,4% до 6,2%, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в банковских кругах.

"Книга уже закрыта, итоговая ставка – 6,2%", – сказал он.

Официальная информация о размещении пока отсутствует.

В то же время другой участник рынка отметил, что доразмещение привело к снижению котировок этих бумаг на рынке примерно на 50 базисных пунктов – до 109,6% номинала.

Ранее эксперты указывали на большую вероятность выхода Украины на рынок с новым внешним заимствованием в конце этого года после позитивных сигналов со стороны МВФ и других международных партнеров. ЕС на этой неделе выделил Украине после длительной задержки EUR600 млн транш макрофинансовой помощи, аргументировав это тем, что Украина в последние недели возобновила обязательства продолжить сотрудничество с МВФ и подтвердила преданность политической программе, согласованной с ЕС.

Как сообщалось, Украина в конце июля разместила новые 12-летние еврооблигации с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд с доходностью 7,253%. Общими лид-менеджерами и совместные дилеры-менеджерами транзакции тогда выступили Goldman Sachs International и J.P. Morgan.

Организаторами доразмещения в декабре стали Paribas и Goldman Sachs.

Теги: #еврооблигации #минфин
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