Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,96 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 27,96 грн/$1 с 28,04 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,95-27,97 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 27,96 грн/$1 с 28,08 грн/$1 в четверг.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 14 декабря – до 27,9666 грн/$1 с 28,0750 грн/$1 накануне.