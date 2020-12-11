Экономика

17:56 11.12.2020

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,96 грн/$1

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Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,96 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 27,96 грн/$1 с 28,04 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,95-27,97 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 27,96 грн/$1 с 28,08 грн/$1 в четверг.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 14 декабря – до 27,9666 грн/$1 с 28,0750 грн/$1 накануне.

Теги: #курс #гривня
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