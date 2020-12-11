Экономика

17:39 11.12.2020

Visa и monobank запустили продажу платежных карточек с удаленной верификацией на кассах Novus

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Visa и monobank запустили продажу платежных карточек с удаленной верификацией на кассах Novus

Платежная система Visa и виртуальный monobank запустили продажу платежных карточек с удаленной верификацией на кассах супермаркетов Novus, сообщила пресс-служба Visa в пятницу.

"Теперь получить карточку можно в удобном режиме: без выходных, без посещения банка, одновременно с осуществлением повседневных покупок. Таким образом мы предоставляем украинцам удобный для них сервис и помогаем адаптироваться к новой реальности", - процитировала пресс-служба регионального менеджера компании Visa в Украине, Молдове и Республике Беларусь Светлану Чирву. 

Согласно сообщению, на упаковке с карточкой покупатель найдет QR-код, который нужно отсканировать, чтобы перейти к загрузке мобильного приложения. После регистрации в приложении и загрузки документов начнется видеоверификация в банке, которая займет от 6 до 15 минут. 

Отмечается, что платежная карточка будет стоить 50 грн. Эти средства будут зачислены на счет клиента сразу после завершения регистрации и верификации, так что сама карточка для пользователя будет бесплатная.

"У нас есть около 700 тыс. клиентов, которые полностью прошли регистрацию, но так и не забрали карточку. Все эти клиенты так или иначе проходят мимо касс в супермаркетах, на АЗС, в аптеках. Первый опыт с Novus показал, что таким образом мы можем продавать карточки в большом объеме, а удаленная регистрация работает эффективно", – сказал маркетинг-директор monobank и Universal bank Анатолий Рогальский, которого процитировала пресс-служба Visa. 

Как сообщалось, Национальный банк Украины в октябре 2020 года упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в мобильном приложении "Дия", что позволило украинцам открывать банковский счет дистанционно. 

monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. К октябрю-2017 банк выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018 года начал привлекать гривневые депозиты.

Количество клиентов monobank в ноябре 2020 года увеличилось до 3 млн человек.

Теги: #monobank #карточки #новус #visa
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