Jysk расширяет сеть до 72 магазинов в Украине

ООО "Юск Украина" (Киев), развивающее в Украине сеть магазинов мебели и товаров для дома JYSK группы компаний Jysk Group (Дания), 10 декабря открыло второй магазин в Житомире, таким образом расширив сеть в Украине до 72 объектов.

"Несмотря на все трудности, который в этом году повлияли на работу многих компаний, Jysk продолжает развиваться и расширять свою сеть", – цитируется в пресс-релизе исполнительный директор Jysk Евгений Иваница.

Согласно сообщению, площадь нового магазина составляет 1,2 тыс. кв. м.

Сеть JYSK начала развиваться в Украине в 2004 году. По состоянию на 11 декабря 2020 года сеть представлена 72 магазинами, а также интернет-магазином.

На международном рынке сеть JYSK насчитывает более 2,9 тыс. магазинов в 51 стране, преимущественно в Европе.