Экономика

16:52 11.12.2020

Jysk расширяет сеть до 72 магазинов в Украине

1 мин читать
Jysk расширяет сеть до 72 магазинов в Украине

ООО "Юск Украина" (Киев), развивающее в Украине сеть магазинов мебели и товаров для дома JYSK группы компаний Jysk Group (Дания), 10 декабря открыло второй магазин в Житомире, таким образом расширив сеть в Украине до 72 объектов.

"Несмотря на все трудности, который в этом году повлияли на работу многих компаний, Jysk продолжает развиваться и расширять свою сеть", – цитируется в пресс-релизе исполнительный директор Jysk Евгений Иваница.

Согласно сообщению, площадь нового магазина составляет 1,2 тыс. кв. м.

Сеть JYSK начала развиваться в Украине в 2004 году. По состоянию на 11 декабря 2020 года сеть представлена 72 магазинами, а также интернет-магазином.

На международном рынке сеть JYSK насчитывает более 2,9 тыс. магазинов в 51 стране, преимущественно в Европе.

Теги: #житомир #магазин #jysk
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:53 30.11.2020
Степанов проинспектировал три больницы в Житомире, которые принимают больных коронавирусом

Степанов проинспектировал три больницы в Житомире, которые принимают больных коронавирусом

18:46 12.11.2020
Китайская Sinohydro подаст иск в международный арбитраж за расторжение "Укравтодором" контракта на реконструкцию объездной дороги Житомира

Китайская Sinohydro подаст иск в международный арбитраж за расторжение "Укравтодором" контракта на реконструкцию объездной дороги Житомира

10:16 06.11.2020
Puma Outlet, Stock и Discount: спрос на брендовые скидки и распродажи растет

Puma Outlet, Stock и Discount: спрос на брендовые скидки и распродажи растет

08:36 25.10.2020
В Житомире на двух избирательных участках нет избирательных кабинок – "Опора"

В Житомире на двух избирательных участках нет избирательных кабинок – "Опора"

14:45 28.09.2020
В Житомире "Свободе" отказали в регистрации кандидатов в облсовет из-за нарушений гендерной квоты - "Опора"

В Житомире "Свободе" отказали в регистрации кандидатов в облсовет из-за нарушений гендерной квоты - "Опора"

13:00 09.09.2020
Кандидат в мэры от "Слуги народа" видит Житомир городом инноваций и комфорта

Кандидат в мэры от "Слуги народа" видит Житомир городом инноваций и комфорта

12:40 07.09.2020
Частный инвестор серьезно рассматривает возможность строительства международного аэропорта в Житомире – глава ОГА

Частный инвестор серьезно рассматривает возможность строительства международного аэропорта в Житомире – глава ОГА

14:51 17.08.2020
В Житомире задержали участника ИГИЛ, которого разыскивает Интерпол – СБУ

В Житомире задержали участника ИГИЛ, которого разыскивает Интерпол – СБУ

17:21 04.06.2020
"Эпицентр К" планирует обновить секции с креплениями во всех магазинах сети

"Эпицентр К" планирует обновить секции с креплениями во всех магазинах сети

15:39 14.05.2020
IKEA запустила интернет-магазин с пунктами выдачи в Украине

IKEA запустила интернет-магазин с пунктами выдачи в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спрос на допвыпуск евробондов Украины превышает $1,5 млрд, ориентир доходности снижен до 6,2-6,25%

Украина доразмещает евробонды-2033 на $500 млн, ориентир доходности - около 6,4%

Deutsche Bank осторожно оптимистичен в оценке рынка ОВГЗ в 2021г, отмечает риски инфляции

Moody's повысило рейтинги валютных депозитов 7 банков с "Caa1" до "B3", Райффайзен Банка Аваль - до "B2" по новой методологии

В НАБУ расценивают действия Офиса генпрокурора по делу "ВиЭйБи Банка" как попытку его саботажа

ПОСЛЕДНЕЕ

Минрегион Украины инициирует возобновление архитектурно-строительного контроля на местах

Спрос на допвыпуск евробондов Украины превышает $1,5 млрд, ориентир доходности снижен до 6,2-6,25%

Украина собрала 64,3 млн тонн зерновых, завершается уборка кукурузы

Перераспределение полномочий позволит снять лишнюю нагрузку с главы Нацбанка – замглавы НБУ Матузка

Украина с начала 2020/2021 МГ экспортировала 22,9 млн тонн зерновых

Правление НБУ сократило вертикаль подчинения главы центробанка Шевченко

Профильный комитет 14 декабря рассмотрит окончательный текст проекта бюджета-2021

Lufthansa сократит 1 тыс. пилотов, если не договорится с профсоюзами

Ukrainian Startup Fund профинансирует еще 8 стартапов на получение гранта в $25 тыс.

Группа "Нафтогаз" за 11 мес. перечислила в госбюджет 95 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА