Экономика

15:11 11.12.2020

Правление НБУ сократило вертикаль подчинения главы центробанка Шевченко

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Правление НБУ сократило вертикаль подчинения главы центробанка Шевченко

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение об изменении организационной структуры центробанка, в том числе, сократив вертикаль подчинения главы НБУ Кирилла Шевченко, сообщила пресс-служба центробанка в пятницу.

Согласно сообщению, правление НБУ разделило вертикаль "Пруденциального надзора и общих вопросов" на две вертикали - "Пруденциальный надзор" и "Общий блок".

Уточняется, что за Шевченко будет закреплена вертикаль "Общий блок", в которую входят департаменты безопасности, персонала, внутреннего аудита, коммуникаций, управление финансовых и операционных рисков, юридический департамент, офис НБУ, секретариат Совета НБУ, управление защиты прав потребителей финансовых услуг, отдел режимно-секретной работы и отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Согласно решению правления Нацбанка, за вертикаль "Пруденциальный надзор" теперь будет отвечать замглавы Ярослав Матузка. В указанную вертикаль входят, в частности, департаменты банковского надзора, выездных проверок, лицензирования, надзора за рынком небанковских услуг и финансового мониторинга. 

Помимо этого, НБУ назначил ответственной за финансово-административный и операционный блок первую замглавы Екатерину Рожкову. В состав этого блока был добавлен департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда Нацбанка. 

Согласно сообщению, регулятор присоединил к вертикали "Монетарная стабильность", руководство которой осуществляет Дмитрий Сологуб, департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, а к вертикали "Рыночные операции", которая остается под управлением Юрия Гелетия, – департамент методологии регулирования деятельности банков.

В вертикали "Платежные системы и наличное обращение" подчинение структурных подразделений не изменилось.

Как сообщалось, по состоянию на 16 октября первая замглавы НБУ Рожкова отвечала за вертикаль "Пруденциальный надзор", которая решением правления НБУ от 20 октября была присоединена к "Общему блоку". В результате была создана вертикаль "Пруденциальный надзор и общие вопросы", ответственным за которую назначили главу НБУ Шевченко.

Теги: #вертикаль #нбу #сокращение
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