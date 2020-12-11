Экономика

15:52 11.12.2020

Украина собрала 64,3 млн тонн зерновых, завершается уборка кукурузы

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Украина собрала 64,3 млн тонн зерновых, завершается уборка кукурузы

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 10 декабря собрали 82,7 млн тонн основных культур с площади 24 млн га, в частности, намолочено 64,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади около 15,2 млн га (99% прогноза).

Согласно сообщению на сайте Минэкономики в пятницу, завершается уборка кукурузы, которой уже намолочено 28,8 млн тонн с площади 5,3 млн га (98%).

Топ-5 лидеров среди областей, где собран наибольший вал основных сельскохозяйственных культур: Полтавская - 6,4 млн тонн; Харьковская - 6,2 млн тонн; Черниговская - 5,9 млн тонн; Винницкая - 5,6 млн тонн; Сумская - 5,5 млн тонн.

Как сообщалось, Минэкономики прогнозирует урожай зерновых в 2020 году на уровне 65 млн тонн. Из ранних зерновых намолочено: пшеницы - 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га; ячменя - 7,8 млн тонн с 2,4 млн га; гороха - 516,2 тыс. тонн с 238 тыс. га; рапса - 2,56 млн га с 1,1 млн га.

Аграрии также завершили уборку таких культур, как подсолнечник - намолочено 13,1 млн тонн с 6,4 млн га, соя – 2,8 млн тонн с 1,3 млн га, просо – 243,7 тыс. тонн с 150,3 тыс. га и гречиха – 105,6 тыс. тонн с 78,4 тыс. га. Также завершен сбор сахарной свеклы – 9,1 млн тонн с площади 215,5 тыс. га.

По данным Государственной службы статистики, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018-м - 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (35,8 млн тонн годом ранее), 28,3 млн тонн – пшеница (24,6 млн тонн).

Урожай подсолнечника в 2019 году составил 15,25 млн тонн против 14,17 млн тонн в 2018 году.

Теги: #кукуруза #зерновые #урожай
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