Экономика

15:49 11.12.2020

Перераспределение полномочий позволит снять лишнюю нагрузку с главы Нацбанка – замглавы НБУ Матузка

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Перераспределение полномочий позволит снять лишнюю нагрузку с главы Нацбанка – замглавы НБУ Матузка

Решение правления Национального банка Украины (НБУ) о перераспределении полномочий, которым, в частности, была сокращена вертикаль подчинения главы центробанка Кирилла Шевченко в пользу его заместителя Ярослава Матузки, призвано снять нагрузку с главы НБУ, сообщил Матузка.

"Мы сняли непропорциональные нагрузки с главы НБУ. Понятно, что глава, по-прежнему, будет отвечать за деятельность всего центрального банка, но в оперативном управлении у него станет меньше структурных подразделений. Он сможет сосредоточиться на стратегических задачах", – прокомментировал он агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, такие изменения, в том числе направлены на возврат эффективной функциональной структуры, которая соответствует международным практикам, и продолжение политики НБУ о разделении методологии и надзора за банковским и небанковским рынками.

Замглавы центробанка отметил, что в настоящее время одним из главных направлений НБУ является поддержание принятия парламентом "банковского" законопроекта №4367, одобрение которого является важным условием в рамках программы финансирования stand-by Международного валютного фонда (МВФ).

"Кроме того, как юрист с большим опытом работы в судах, я бы хотел сосредоточиться на усилении стратегии работы Национального банка с исками, касающихся банковского сектора. Мне кажется, что здесь нам есть над чем работать", – добавил Матузка.

Помимо этого, он подчеркнул, что важным направлением, куда будет двигаться банковский рынок, станет дистанцированность и цифровизация, которые оптимизируют все банковские процессы.

Матузка отметил, что банковская система остается здоровой и стабильной, банки демонстрируют хорошие результаты и имеют достаточный уровень капитала и ликвидности, а доля NPL впервые за долгое время начала сократилась - с 48% по состоянию на 1 сентября до 43,4% на 1 ноября.

Как сообщалось, правление НБУ приняло решение об изменении организационной структуры центробанка, в том числе, разделив вертикаль подчинения главы НБУ Кирилла Шевченко "Пруденциального надзора и общих вопросов" на две вертикали "Пруденциального надзора" и "Общий блок" и закрепив последнюю за Матузкой.

Помимо этого, НБУ назначил ответственной за финансово-административный и операционный блок первую замглавы Екатерину Рожкову и присоединил к вертикали "Монетарная стабильность", руководство которой осуществляет Дмитрий Сологуб, департамент методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений, а к вертикали "Рыночные операции", под управлением Юрия Гелетия – департамент методологии регулирования деятельности банков.

Теги: #перераспределение #нбу #полномочия
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