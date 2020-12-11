Экономика

15:35 11.12.2020

Украина с начала 2020/2021 МГ экспортировала 22,9 млн тонн зерновых

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Украина с начала 2020/2021 МГ экспортировала 22,9 млн тонн зерновых

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 11 декабря экспортировала 22,89 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 3,8 млн тонн меньше, чем на эту же дату прошлого МГ.

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени экспортировано 12,14 млн тонн пшеницы (-1,8 млн тонн), 6,68 млн тонн кукурузы (-2,2 млн тонн) и 3,71 млн тонн ячменя (+0,11 млн тонн).

По состоянию на 11 декабря текущего года экспортировано также 71,2 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.

Теги: #зерновые #экспорт #мг
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