Группа "Нафтогаз" за 11 мес. перечислила в госбюджет 95 млрд грн

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в январе-ноябре 2020 года уплатили в государственный и местные бюджеты 94,8 млрд грн налогов и сборов (включая остаток дивидендов за 2019-й), сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, поступления от группы составили 10% общих доходов государственного бюджета за указанный период, группа остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2018 году уплатили в бюджеты всех уровней 121,4 млрд грн налогов и дивидендов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.