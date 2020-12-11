Экономика

13:30 11.12.2020

Группа "Нафтогаз" за 11 мес. перечислила в госбюджет 95 млрд грн

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Группа "Нафтогаз" за 11 мес. перечислила в госбюджет 95 млрд грн

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в январе-ноябре 2020 года уплатили в государственный и местные бюджеты 94,8 млрд грн налогов и сборов (включая остаток дивидендов за 2019-й), сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, поступления от группы составили 10% общих доходов государственного бюджета за указанный период, группа остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2018 году уплатили в бюджеты всех уровней 121,4 млрд грн налогов и дивидендов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #бюджет
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