Украина и Израиль планируют начать обмен опытом между портовыми службами – Посольство

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук посетил город Ашдод, где ознакомился с работой портовых служб. Об этом сообщает Посольство Украины на своей странице в соцсети Facebook.

«В рамках визита посол Украины посетил Ашдодский порт и встретился с Генеральным директором порта Моше Зана. Посол ознакомился с работой портовых служб, инновационными технологическими решениями и планами развития инфраструктуры порта. Стороны договорились проработать вопрос обмена опытом между портовыми службами Украины и Израиля», - говорится в сообщении.

Посол также принял участие в торжественной церемонии зажжения ханукальных свечей в синагоге города Ашдод.