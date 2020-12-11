ГИЯРУ подтвердила готовность блока №1 Ривненской АЭС работать до 2030
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) по результатам государственной экспертизы отчета по периодической переоценке безопасности подтвердила готовность первого блока Ривненской АЭС безопасно работать до 2030 года, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
Вопрос дальнейшей эксплуатации ядерной установки блока был рассмотрен на заседании коллегии ГИЯРУ в формате онлайн-конференции 10 декабря.
В НАЭК напомнили, что срок эксплуатации блока в 2010 году был продлен на 20 лет с условием проведения переоценки безопасности каждые 10 лет путем предоставления соответствующего отчета регулятору.
"Экспертиза не выявила недостатков, которые ставили бы под сомнение возможность эксплуатации первого энергоблока РАЭС в течение последующих десяти лет – до 2030 года. Более того, возможность эксплуатации отдельных критических для безопасности элементов обоснована до 2040 года", - отмечается в сообщении.
По словам генерального директора Ривненской АЭС Павла Павлишина, все мероприятия по повышению безопасности были выполнены в предусмотренный срок, а существующие отклонения от норм и правил устранили согласно графику.
"Общий вывод коллегии: долгосрочная эксплуатация энергоблока №1 Ривненской АЭС возможна до 22 декабря 2030 года", - резюмируют в "Энергоатоме".
Как сообщалось, в декабре 2010 года ГИЯРУ продлила сроки эксплуатации блоков №1 и №2 Ривненской АЭС (на 20 лет), ноябре-2013 – блока №1 Южно-Украинской АЭС (10 лет), декабре-2015 – блока №2 Южно-Украинской АЭС (10 лет), сентябре-2016 – блока №1 Запорожской АЭС (10 лет), в октябре-2016 – блока №2 Запорожской АЭС (10 лет), ноябре-2017 – блока №3 Запорожской АЭС (10 лет), в июле-2018 – блока №3 Ривненской АЭС (20 лет), в октябре-2018 – блока №4 Запорожской АЭС (10 лет), в июле-2019 – блока №1 Хмельницкой АЭС (на 10 лет), в декабре 2019 – блока №3 Южно-Украинской АЭС (на 10 лет).
Ривненская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области в г.Вараш. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 МВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 МВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 2004 года.
"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.