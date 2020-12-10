Экономика

17:30 10.12.2020

В НАБУ расценивают действия Офиса генпрокурора по делу "ВиЭйБи Банка" как попытку его саботажа

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В НАБУ расценивают действия Офиса генпрокурора по делу "ВиЭйБи Банка" как попытку его саботажа

В Национальном антикоррупционном бюро Украины расценивают отказ Офиса генерального прокурора согласовывать экстрадицию экс-владельца "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка как попытку саботировать расследование особо тяжкого преступления.

"На днях Офис генерального прокурора объяснил, почему отказывается согласовывать экстрадиции бывшего владельца "ВиЭйБи Банка", которого НАБУ и САП подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, предоставленного Нацбанком. Ключевой аргумент - НАБУ якобы нарушило нормы национального и международного законодательства в процессе расследования. Это не соответствует действительности. Мы расцениваем такие действия отдельных лиц в Офисе генпрокурора как попытку саботировать расследование особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении на странице НАБУ в Facebook.

В Бюро заявили, что категорически не согласны с таким действиями департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора, в связи с чем 8. декабря направили дисциплинарную жалобу на действия его руководителя. "Орган досудебного расследования убежден, что сейчас есть все законные основания для начала экстрадиции в Украину бывшего владельца "ВиЭйБи Банка", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, НАБУ подозревает владельца "Укрлендфарминга" и экс-бенефициарного собственника "ВиЭйБи Банка" Бахматюка якобы в сговоре с экс-первым заместителем главы Нацбанка Александром Писаруком для вывода в 2014 году 1,2 млрд грн рефинансирования из этого коммерческого банка.

В конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявляло в розыск по делу ВиЭйБи Банка Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк. Однако затем Бахматюк неоднократно заявлял, что находится в Австрии и готов участвовать во всех процессуальных действиях. Всем остальным подозреваемым по этому делу избрана мера пресечения в виде залога.

Офис генерального прокурора 3 декабря этого года проинформировал, что дважды возвращал НАБУ материалы дела по экстрадиции Бахматюка и готов направить их компетентным органам других стран после устранения Бюро недостатков.

 

Теги: #набу #виэйби_банк #генпрокуратура
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