Экономика

17:19 10.12.2020

Мининфраструктуры хочет за 3-4 года исключить госуправление в инфраструктурных компаниях - Криклий

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Мининфраструктуры хочет за 3-4 года исключить госуправление в инфраструктурных компаниях - Криклий

Министерство инфраструктуры Украины хочет максимально сократить количество инфраструктурных компаний, находящихся в госуправлении.

"Наша основная цель - снизить количество находящихся в государственной собственности проектов (инфраструктурных - ИФ), управляющихся государственными менеджерами, условно говоря "до нуля". С помощью наших международных партнеров мы надеемся, что за ближайшие 3-4 года это станет возможным", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криколий в ходе Ukrainian Investment Roadshow в четверг.

Он также подчеркнул, что основной приоритет государства - частные инвестиции в экономику, что станет фундаментом экономического роста и процветания страны.

В мероприятии также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, руководитель офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Ольга Магалецкая, председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах, председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, региональный директор по развитию бизнеса UK Export Finance Роуз Триг и еще более 430 участников и компаний из разных стран мира.

Теги: #госуправление #мининфраструктуры
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