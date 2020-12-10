Мининфраструктуры хочет за 3-4 года исключить госуправление в инфраструктурных компаниях - Криклий

Министерство инфраструктуры Украины хочет максимально сократить количество инфраструктурных компаний, находящихся в госуправлении.

"Наша основная цель - снизить количество находящихся в государственной собственности проектов (инфраструктурных - ИФ), управляющихся государственными менеджерами, условно говоря "до нуля". С помощью наших международных партнеров мы надеемся, что за ближайшие 3-4 года это станет возможным", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криколий в ходе Ukrainian Investment Roadshow в четверг.

Он также подчеркнул, что основной приоритет государства - частные инвестиции в экономику, что станет фундаментом экономического роста и процветания страны.

В мероприятии также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, руководитель офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Ольга Магалецкая, председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах, председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, региональный директор по развитию бизнеса UK Export Finance Роуз Триг и еще более 430 участников и компаний из разных стран мира.