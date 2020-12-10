Экономика

17:15 10.12.2020

Нефть дорожает более чем на 2,6%, Brent - $50,14 за баррель, выше $50 впервые с начала марта

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Нефть дорожает более чем на 2,6%, Brent - $50,14 за баррель, выше $50 впервые с начала марта

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в четверг и прибавляют более 2,6%.

При этом фьючерсы на нефть Brent превысили отметку $50 за баррель впервые с начала марта, пишет MarketWatch.

Участники рынка ждут итогов консультативного совещания Управления по санитарному надзору США (FDA), на котором будет рассмотрена заявка Pfizer и BioNTech на экстренное применение их вакцины от коронавируса COVID-19.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:53 КВ в четверг составляет $50,14 за баррель, что на $1,28 (2,62%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $46,73 за баррель, что на $1,21 (2,66%) выше уровня предыдущих торгов.

Консультативный комитет по вакцинам и связанным биологическим продуктам FDA проводит встречу для обсуждения рисков и достоинств вакцины от COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech. На основе заключения экспертов FDA будет принимать решение о том, стоит ли одобрять экстренное внедрение вакцины, пишет MarketWatch.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что рассчитывает на начало поставок в штат первых партий вакцин от коронавируса в эти выходные после того, как препарат получит одобрение со стороны надзорных органов.

Накануне нефтяные цены слабо изменились, несмотря на неожиданный рост запасов нефти в США. Как сообщило в среду Минэнерго страны, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 15,19 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,03 млн баррелей, S&P Global Platts - на 700 тыс. баррелей.

Недельный рост запасов нефти в США стал максимальным с недели, завершившейся 10 апреля, когда Минэнерго зафиксировало их увеличение на 19,2 млн баррелей, отмечает MarketWatch.

Рыночные аналитики отмечают, что устойчивость нефтяных цен связана с оптимизмом по поводу вакцины от коронавируса. В четверг Управление по санитарному надзору США (FDA) планирует провести консультационное совещание, на котором рассмотрит заявку Pfizer и BioNTech на экстренное применение их вакцины от COVID-19.

"Нефтяные цены сопротивляются значительному падению, которое при иных обстоятельствах должно было случиться на таких данных EIA (управления энергетической информации Минэнерго США - ИФ)", - заявила S&P Global Platts глава Vanda Insights Вандана Хари.

По ее словам, "оптимизм по поводу вакцины получил настолько большой импульс, что он пересиливает многие пессимистичные сигналы", включая ухудшение эпидемиологической ситуации и отсутствие новых экономических стимулов в США.

Помимо этого, некоторые аналитики считают, что поддержку нефтяным ценам в четверг также могут оказывать новости о взрывах на двух нефтяных скважинах на месторождении Хаббаз в Ираке, пишет S&P Global Platts.

Теги: #нефть
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