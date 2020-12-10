В Украине при поддержке "Метинвеста" стартует образовательная программа для преподавателей точных дисциплин в школах STEAM-CAMP

В Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге стартует проект "Лидерская образовательная программа для учителей STEAM-CAMP", которая позволит улучшить качество преподавания математики, физики, химии и информатики в школах через современные подходы в обучении.

Как сообщается в пресс-релизе "Метинвеста" в четверг, программу реализуют Фонд развития Мариуполя, Запорожская платформа совместных действий, Криворожский фонд будущего совместно с Украинской академией лидерства и при поддержке группы "Метинвест".

При этом отмечается, что в настоящее время в украинских школах наблюдается недостаточное качество преподавания технических дисциплин, что подтверждает мировая статистика. Так, по данным Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), украинские ученики почти на год обучения отстают от своих ровесников из развитых стран, а их результаты в среднем на 100 баллов ниже, чем в Сингапуре или Китае. Причем больше всего пробелов в знаниях у украинских школьников по математике.

После окончания школы большинство подростков выбирает гуманитарные науки, только треть выпускников готовы поступать на технические специальности в вузах, а набрать необходимое количество баллов для поступления могут всего 6-8% из них.

В условиях пандемии коронавируса, когда обучение в школах перешло в онлайн, преподавать точные науки стало еще сложнее.

Проект STEAM-CAMP поможет учителям наладить общение с учениками в онлайн-формате и разобраться с современными технологиями в обучении. Цель программы – повысить уровень знаний школьников и заинтересовать большее количество учеников в точных науках. Организаторы проекта хотят, чтобы на технические направления в средних и высших учебных заведениях могли поступить все желающие, и для этого ставят задачу на треть по отношению к предыдущему году повысить средний балл ВНО по математике, физике и химии.

Для учителей предусмотрена система мотивации за успеваемость учеников по точным предметам, а молодые люди, которые выберут STEAM-специальности в вузах, будут получать стипендии.

При этом уточняется, что STEАM (science — наука, technology — технологии, engineering – инженерия, art – искусство, mathematics – математика) – методика образования, которая развивает аналитические, творческие, исследовательские способности. Эти навыки станут конкурентным преимуществом при получении технических профессий будущего.

На этой неделе программа стартует в Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге. В проекте могут принять участие преподаватели школ 2-й и 3-й ступени, а также средних специальных учебных заведений. Учителям предложат пройти тестирование и написать эссе, заявки принимают до 20 января.

По итогам отбора возможность пройти обучение современным и эффективным методам преподавания получат по 300 участников из трех городов. Обучение начнется в феврале 2021 года.

Образовательная программа будет длиться семь месяцев и включает пять модулей, во время которых учителей будут обучать soft skills, лидерским качествам и критическому мышлению. Форматы обучения предполагают интерактивные лекции, microlearning, супервизии, работу в группах, мастер-классы от детей. Первый модуль будет посвящен теме лидерства в образовании, второй модуль – современным методологиям в обучении, третий – диджитализации. На четвертом и пятом модулях участников познакомят с критическим мышлением, научат работать с информацией и правильно выстраивать коммуникацию с учениками. Во время обучения преподаватели посетят ведущие предприятия, которые применяют инновационные технологии и научные подходы на практике.

После обучения 900 учителей STEAM-направления из промышленных городов Украины смогут взглянуть на систему образования по-новому. Больше 5 тысяч украинских школьников получат возможность выбрать техническую профессию будущего и построить карьеру в Украине.

Образовательная программа завершится летом 2021 года, а ее первые результаты можно будет оценить после того, как школьники сдадут ВНО по математике, физике и химии.

Координатор проекта Диана Сидько отметила, что программа помогает решить сразу несколько социальных проблем.

"Дети жителей трех крупнейших промышленных городов Украины получат возможность подтянуть свои знания по точным наукам, ослабленных карантином и онлайн-обучением. Мы мотивируем и школьников, и учителей. У школьников появится больше шансов поступить в вузы, получить востребованную профессию и остаться делать карьеру в родных городах. А учителя смогут гордиться тем, что воспитали будущих изобретателей и технических гениев", - пояснила координатор программы, которую цитирует пресс-служба.

Также сообщается, что "Метинвест" развивает образовательные программы для школьников, студентов и выпускников вузов. Так, для детей в возрасте от 6 до 14 лет действует Alvarium Science Summer Camp – летний STEM-лагерь. Обучение в игровом формате помогает развить у детей способность мыслить нестандартно и привить тягу к естественным наукам. В технолагере ребята учатся собирать роботов, программировать и управлять ими, работать с дронами, участвовать в различных игровых научных миссиях.

С 2017 года группа проводит M.Student CHAMP – соревнование по решению реальных бизнес-задач для студентов вузов и колледжей. За каждой командой закрепляется ментор от "Метинвеста" и куратор от учебного заведения. Экскурсии на производство, консультации экспертов, лекции и тренинги на актуальные темы помогают развить нужные для будущей профессии компетенции. Победители получают ценные призы, а лучшие – приглашение на работу в "Метинвест".

Компания участвует в создании образовательных программ для молодежи и описании государственных стандартов технических профессий, а также поддерживает конкурсы профессионального мастерства.

В этом году "Метинвест" в пятый раз выступил генеральным партнером "Олимпиады рабочих профессий", конкурса WorldSkills Ukraine. Благодаря конкурсу в систему образования внедряются лучшие мировые практики, повышается эффективность профориентационной работы, престиж рабочих профессий.

Семь лет подряд "Метинвест" поддерживает архитектурный конкурс Steel Freedom, на котором студенты профильных вузов разрабатывают проекты с использованием стальных конструкций для заказчиков со всей Украины.

В этом году группа стала одним из подписантов Украинского Пакта ради молодежи-2025 - это значит, что "Метинвест" будет участвовать в повышении качества образования и создавать рабочие места для молодежи.

"Метинвест" является вертикально интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Его предприятия расположены в Украине - в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях, в странах Европы.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".